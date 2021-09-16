  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Клопп верил в камбэк Ливерпуля, а Пиоли сопоставил после проигрыша уровни Милана и ЛЧ
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клопп верил в камбэк Ливерпуля, а Пиоли сопоставил после проигрыша уровни Милана и ЛЧ

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Наставники на связи

Клопп верил в камбэк Ливерпуля, а Пиоли сопоставил после проигрыша уровни Милана и ЛЧ

Eurosport

Новина українською

Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп и алленаторе "Милана" Стефано Пиоли подвели итоги встречи в рамках 1-го тура группового этапа ЛЧ. Цитирует специалистов BBC.

Читайте такжеЛиверпуль - Милан 3:2. Новая глава легендарного противостояния

"Мы начали невероятно хорошо. Играли в супер-супер футбол. Интенсивный, но в то же время с умом. Были везде и ничего не позволяли сопернику до тех пор, пока... Я не совсем уверен. Нас наказали в последние несколько минут первого тайма, однако все началось еще раньше. Мы увлеклись своим футболом. Когда команда организована, Фабиньо невероятен и может решить все проблемы. Когда пространство слишком велико, даже он не в силах помочь. Тем не менее, у меня не было ощущения, что мы не сможем сделать камбэк, мы забили заслуженные невероятные голы", – был рад Клопп после поединка.

"Ливерпуль" провел отличную игру, особенно в первые 25 минут. Жалею о двух пропущенных голах во втором тайме, тоже из-за наших ошибок. Этот матч заставит нас вырасти с точки зрения интенсивности и качества. Мы были слишком статичны – возвращаемся в Милан с пониманием, что уровень ЛЧ очень высок, нам нужно стараться еще больше. Мы знаем, как добиться вершин", – обнадежил Пиоли.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Лига чемпионов Стефано Пиоли Ливерпуль Милан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BBC

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...