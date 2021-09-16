Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клопп верил в камбэк Ливерпуля, а Пиоли сопоставил после проигрыша уровни Милана и ЛЧ
Наставники на связи
Eurosport
Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп и алленаторе "Милана" Стефано Пиоли подвели итоги встречи в рамках 1-го тура группового этапа ЛЧ. Цитирует специалистов BBC.
"Мы начали невероятно хорошо. Играли в супер-супер футбол. Интенсивный, но в то же время с умом. Были везде и ничего не позволяли сопернику до тех пор, пока... Я не совсем уверен. Нас наказали в последние несколько минут первого тайма, однако все началось еще раньше. Мы увлеклись своим футболом. Когда команда организована, Фабиньо невероятен и может решить все проблемы. Когда пространство слишком велико, даже он не в силах помочь. Тем не менее, у меня не было ощущения, что мы не сможем сделать камбэк, мы забили заслуженные невероятные голы", – был рад Клопп после поединка.
"Ливерпуль" провел отличную игру, особенно в первые 25 минут. Жалею о двух пропущенных голах во втором тайме, тоже из-за наших ошибок. Этот матч заставит нас вырасти с точки зрения интенсивности и качества. Мы были слишком статичны – возвращаемся в Милан с пониманием, что уровень ЛЧ очень высок, нам нужно стараться еще больше. Мы знаем, как добиться вершин", – обнадежил Пиоли.
Популярное сейчас
- ВИДЕО как Месси, Неймар и Мбаппе впервые сыграли вместе за ПСЖ, но это был почти провал
- Ливерпуль - Милан 3:2. Видео голов и обзор матча
- Шериф после 1-го тура возглавил группу ЛЧ, Шахтер на последнем месте
- Шериф – Шахтер 2:0. Видео голов и обзор матча
- Красотка прославилась на весь интернет, выпив два бокала пива на теннисном матче. ВИДЕО
- Звезда АПЛ расслабляется на роскошной яхте с сигаретой в компании ярких красоток. ФОТО