Клопп верил в камбэк Ливерпуля, а Пиоли сопоставил после проигрыша уровни Милана и ЛЧ

Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп и алленаторе "Милана" Стефано Пиоли подвели итоги встречи в рамках 1-го тура группового этапа ЛЧ. Цитирует специалистов BBC.

"Мы начали невероятно хорошо. Играли в супер-супер футбол. Интенсивный, но в то же время с умом. Были везде и ничего не позволяли сопернику до тех пор, пока... Я не совсем уверен. Нас наказали в последние несколько минут первого тайма, однако все началось еще раньше. Мы увлеклись своим футболом. Когда команда организована, Фабиньо невероятен и может решить все проблемы. Когда пространство слишком велико, даже он не в силах помочь. Тем не менее, у меня не было ощущения, что мы не сможем сделать камбэк, мы забили заслуженные невероятные голы", – был рад Клопп после поединка.