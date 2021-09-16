  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Гол Траоре в ворота Шахтера признан голом тура в Лиге чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гол Траоре в ворота Шахтера признан голом тура в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Траоре, да не тот

Гол Траоре в ворота Шахтера признан голом тура в Лиге чемпионов

fc-sheriff.com

Новина українською

УЕФА назвал имя автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов.

Лучшим был признан мяч полузащитника "Шерифа" Адама Траоре в ворота "Шахтера" (2:0).

На награду также претендовали: нападающий "Милана" Анте Ребич (в ворота "Ливерпуля", 2:3), полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон (в ворота "Милана" 3:2) и вингер "Манчестер Сити" Джек Грилиш (в ворота "РБ Лейпцига", 6:3).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шериф (Тирасполь) Шахтер (Донецк) Адама Траоре
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
usovvictor (Kharkov)
16.09.2021 в 19:02
...высший пилотаж - не глядя по наигранному...
Ответить
0
0
avatar
Даунбацкий обизянник (Киев)
16.09.2021 в 18:32
Мелочь, но приятно
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...