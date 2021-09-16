Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гол Траоре в ворота Шахтера признан голом тура в Лиге чемпионов
Траоре, да не тот
fc-sheriff.com
УЕФА назвал имя автора лучшего гола недели в
Лучшим был признан мяч полузащитника "Шерифа" Адама Траоре в ворота "Шахтера" (2:0).
На награду также претендовали: нападающий "Милана" Анте Ребич (в ворота "Ливерпуля", 2:3), полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон (в ворота "Милана" 3:2) и вингер "Манчестер Сити" Джек Грилиш (в ворота "РБ Лейпцига", 6:3).
???? Гол недели в #ЛигаЧемпионов забивает... вингер "Шерифа" Адама Траоре!— УЕФА (@UEFAcom_ru) September 16, 2021
Как вам итоги голосования? ????
???? Адама Траоре
???? Джордан Хендерсон
???? Анте Ребич
???? Джек Грилиш#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/5DVtW89haU
Популярное сейчас
- Украина vs остальной мир: четыре случая, когда олимпийские чемпионы устраивали шоу на ринге
- Буде-Глимт - Заря. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 16 сентября 2021
- Ливерпуль - Милан 3:2. Видео голов и обзор матча
- Тренер Бенфики сравнил Динамо со Спартаком и оценил выступление Яремчука
- Украинская подруга Жерсона Родригеса полностью оголилась и взорвала соцсети. ФОТО
- Звезда АПЛ расслабляется на роскошной яхте с сигаретой в компании ярких красоток. ФОТО