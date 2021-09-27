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Шахтер – Интер. АУДИО онлайн трансляция матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов
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Getty Images / Global Images Ukraine
Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и миланским "Интером".
Что такое горняцкий флешбэк или Как молдавский "Шериф" заменил "Боруссию М". Так можно охарактеризовать квартет "Шахтера" в главном клубном европейском турнире. Сможет ли команда Де Дзерби одолеть обновленную банду Симоне Индзаги? Поведет ли Лаутаро Мартинес вперед гостей, а Лассина Траоре – хозяев? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 28 сентября – в 19:40 по киевскому времени.
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