Виктор Грачев: Поражение от Шерифа отрезвит Шахтера. Игра за Суперкубок должна стать образцом

Легенда "Шахтера" Виктор Грачев поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов, в котором "горняки" во вторник, 28 сентября, принимают итальянский "Интер".

"Это же нужно так уметь провести жеребьевку, чтобы второй год подряд "Интер", "Реал" и "Шахтер" попали в одну группу. А ведь в Европе около 50 стран. Один шанс из тысячи, и он выпал. Наверное, хотят, чтобы эти клубы поквитались за все дела - два поражения "Реала" и две ничьи "Интера" (смеется). Ведь они не смогли выиграть у "горняков" ни одной игры в прошлом сезону.

Нужно признать, "Интер" ведущая команда чемпионата Италии, и с этем ничего не поделаешь. Единственно радует, что они продали Лукаку, и теперь не так будут терроризировать нашу оборону. Распалась хорошая связка с Мартинесом. Правда, вместо Лукаку приобрели наконечника Джеко. Это чисто центральный нападающий с голевым чутьем, умеющий из ничего забить. Он работает в штрафной площадке кратко - одним касанием принимает, вторым бьет. Поэтому, к нему также нужно повышенное внимание.

Играем дома, придут болельщики, будет хорошая поддержка, отсюда и ожидания от игры на мажорной ноте. Можно много рассуждать, что Де Дзерби знает отлично итальянский футбол, где еще год назад работал, но это прелюдия. Тут все будет зависеть, скорее всего, не от "Интера", а от "Шахтера". Как они сыграют в обороне, как будут действовать в атаке? Если в атакующих действиях все в порядке, то оборона иногда вызывает беспокойство.

Кто выйдет, какую тактику изберет коуч, это его прерогатива, он ответственен за результат. Задача всегда одна: не пропустить, и постараться забить гол. Один мяч может решить исход матча! Конечно, хочется первой победы в Лиге чемпионов против двух ничьих с "Интером" в прошлом сезоне. Соперник очень силен, и предсказать что-то трудно. "Шахтер" сам непредсказуем. Кто мог предположить, что донетчане пройдя "Генк" и "Монако" проиграют "Шерифу"? Только в кошмарном сне такое могло присниться! Проиграть 0:2, создать за матч один момент, где Траоре пробил под перекладину, и все. Такое недопустимо! Пусть этот холодный душ хорошенько отрезвит команду.

ждут все те же старые знакомые "Интер" и "Реал". Сейчас команда набирает постепенно форму, и это подтвердила классная игра на Суперкубок с "Динамо", где мы увидели настоящий "Шахтер". Такая игра должна послужить образцом в предстоящих баталиях Лиги чемпионов. Будем надеяться на положительный результат. Но, склоняюсь, что может быть и ничья".

Матч "Шахтер" - "Интер" начнется в 19:45. За ходом поединка можно следить с помощью текстовой и аудио трансляции на UA-Футбол>>.