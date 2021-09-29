Без Холанда справились. Боруссия Д - Спортинг 1:0. Обзор матча и видео гола

"Аякс" в этой группе демонстрирует очень мощную игру – две победы с общим счетом 7:1. Но и "Боруссия" не отстает, одолев сначала "Бешикташ", а теперь и тот же несчастный "Спортинг". Хотя немцы свое берут явно скромнее. Сегодня это можно объяснить тем, что не было лучшего бомбардира "шмелей" Холанда. Он восстанавливается после травмы.

Все решил один гол новичка, пришедшего из ПСВ. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча.

ЛЧ. Второй тур в группе С

"Боруссия" Д - "Лейпциг" 1:0

Гол: Дони Маллен 37