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Без Холанда справились. Боруссия Д - Спортинг 1:0. Обзор матча и видео гола

Лига Чемпионов
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Боруссия Д - Спортинг ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 28.09.2021 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Без Холанда справились. Боруссия Д - Спортинг 1:0. Обзор матча и видео гола

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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"Аякс" в этой группе демонстрирует очень мощную игру – две победы с общим счетом 7:1. Но и "Боруссия" не отстает, одолев сначала "Бешикташ", а теперь и тот же несчастный "Спортинг". Хотя немцы свое берут явно скромнее. Сегодня это можно объяснить тем, что не было лучшего бомбардира "шмелей" Холанда. Он восстанавливается после травмы.

Все решил один гол новичка, пришедшего из ПСВ. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча.

ЛЧ. Второй тур в группе С
"Боруссия" Д - "Лейпциг" 1:0
Гол: Дони Маллен 37

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Спортинг (Лиссабон)
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