Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хавбек Интера: Шахтеру еще придется сыграть против нас у нас дома
Вспоминая Милевского
Полузащитник "Интера" Матиас Весино лаконично прокомментировал итог матча во втором туре группового раунда
"Жаль, что не выиграли. Но "Шахтеру" еще придется сыграть против нас у нас дома", - сказал хавбек.
Напомним, что в следующем туре "Шахтер" примет "Реал", а "Интер" в Милане сыграет против "Шерифа".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Официальный сайт УЕФА
Популярное сейчас
- Бавария - Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.09.2021
- Могильщик Динамо пил и дрался в барах, а сейчас зарабатывает стендапом. Марио Баслер - герой не нашего времени
- Карло Анчелотти о матче с Шерифом: Это нам урок на будущее. Мы не заслуживали поражения
- Лига чемпионов. Реал - Шериф 1:2. Грандиозный Вернидуб и голые короли
- Красотка дня. Эффектная сестра молодой надежды Барселоны. ФОТО
- Шутки, приколы и позитивный настрой. Как женская сборная Украине фотосессию проводила
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
29.09.2021 в 17:35
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...