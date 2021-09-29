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Хавбек Интера: Шахтеру еще придется сыграть против нас у нас дома

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Вспоминая Милевского

Хавбек Интера: Шахтеру еще придется сыграть против нас у нас дома

Новина українською

Полузащитник "Интера" Матиас Весино лаконично прокомментировал итог матча во втором туре группового раунда Лиги чемпионов против "Шахтера" (0:0).

"Жаль, что не выиграли. Но "Шахтеру" еще придется сыграть против нас у нас дома", - сказал хавбек.

Напомним, что в следующем туре "Шахтер" примет "Реал", а "Интер" в Милане сыграет против "Шерифа".

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Матиас Весино
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
29.09.2021 в 17:35
А как он узнал?
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