Хавбек Интера: Шахтеру еще придется сыграть против нас у нас дома

Полузащитник "Интера" Матиас Весино лаконично прокомментировал итог матча во втором туре группового раунда Лиги чемпионов против "Шахтера" (0:0).

"Жаль, что не выиграли. Но "Шахтеру" еще придется сыграть против нас у нас дома", - сказал хавбек.

Напомним, что в следующем туре "Шахтер" примет "Реал", а "Интер" в Милане сыграет против "Шерифа".