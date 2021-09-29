Хруслов: Вчера Шериф показал, что со всеми можно играть

Бывший игрок киевского "Динамо" (1993-1994 гг.) Вячеслав Хруслов, работающий в тренерском штабе Мирона Маркевича, когда "Днепр" дошёл до финала Лиги Европы, ответил на вопросы сайта UA-Футбол. Ныне трудится на должности заместителя Генерального директора "Металлиста 1925" по спортивной части. Мы попросили Вячеслава Михайловича поделиться своими ожиданиями от матча киевских динамовцев с немецкой "Баварией" в рамках группового турнира Лиги Чемпионов, а также обрисовать перспективы всех украинских клубов в текущем еврокубковом сезоне.

- Насколько внимательно Вы следите за выступлениями украинских команд в еврокубках?

- За всеми матчами очень внимательно слежу. Вчера смотрел матч "Шахтёра" с "Интером". Сегодня буду смотреть трансляцию из Мюнхена, игру динамовцев против чемпиона Германии. У всех украинских клубов очень интересные соперники, так что с большим удовольствием наблюдаю игры представителей нашей страны в Европе. Также в записи смотрю и матчи других команд. Вчерашний игровой день принёс можно сказать сенсационный, неожиданный результат - молдавский "Шериф" в Мадриде обыграл "Реал". Команда Вернидуба показала, что со всеми можно играть. И все мы помним, что наш "Шахтёр" в прошлом сезоне дважды обыграл "Реал". Так что, в каждом матче есть интрига, и сложно предсказать окончательный результат.

- На что способно киевское "Динамо" в сегодняшнем матче и вообще в этом розыгрыше Лиги Чемпионов?

- Вчера, опять же повторюсь, "Шериф" показал, что со всеми можно играть. Главное, чтобы сегодня в Мюнхене против чемпиона Германии и гранда европейского футбола вышла мотивированная команда, которая способна биться за результат до последней минуты матча. Если киевляне будут играть с душой, с азартом, то всё возможно, и результат придёт. Красивый футбол, игра с огоньком в глазах - это главное. Если это будет присутствовать, то и будет хороший результат. Понятно, вчера на стороне "Шерифа" было везение, без этого в футболе никуда, но ведь ребята достойно оборонялись, выдержали натиск "Реала". И сейчас Вернидуб - звезда!

- Какие перспективы в этом еврокубковом сезоне у "Шахтёра" и "Зари"?

- Я считаю, что у игроков "Шахтёра" настрой на Лигу Чемпионов другой, чем на чемпионат. И это вполне естественно. Подопечные Де Дзерби, уверен, будут выкладываться по полной в еврокубковых матчах, и это должно принести результат. У "Зари" были сбои в чемпионате, но на международные матчи луганская команда выйдет собранной. Игроки в "Заре" подобраны очень хорошие, приличный состав, прекрасный тренер. Да, в Запорожье приедет "Рома" во главе с Моуриньо, но если подопечные Скрипника в течении матча будут соблюдать игровую дисциплину, и покажут, что у них есть характер, то почему бы не взять очки в завтрашнем матче. Будем болеть за ребят, шансы у "Зари" я считаю есть. В последних играх чемпионата луганчане уже выглядели намного получше, чем в начале. Ждём игры и хорошего результата.

- Как считаете, почему украинские команды в последние годы не могут добиться высоких достижений в престижных еврокубковых турнирах и, как следствие, всё ниже откатываются в таблице коэффициентов УЕФА?

- Уровень чемпионата Украины, увы, очень низкий. Вспоминается время, когда играл "Металлист", "Днепр", когда во многих матчах сложно было предсказать итог. В последних же чемпионатах Украины мы видим четко две сильных команды - "Динамо" и "Шахтёр", которые ведут борьбу за чемпионство, остальные клубы вмешаться в эту борьбу не могут. Понятно, что финансовые возможности этих двух клубов несравнимы с возможностями других команд. Слабый чемпионат, и как следствие, слабое выступление в еврокубках. Но, будем надеяться, что с каждым годом уровень украинского чемпионата будет расти, конкуренция в борьбе за золото будет возрастать, и за чемпионство будут бороться не только два клуба, как сейчас.