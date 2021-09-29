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Де Дзерби: В группе осталось еще 4 матча. Постараемся выиграть их все
Наставник горняков не теряет оптимизма
фото - Олександр Приходько
Главный тренер "
- Насколько игра была равной?
– Во-первых, очень и очень печально для Траоре. Не только потому, что он для нас ключевой игрок. Мы потеряли топ-футболиста. Особенно для молодого футболиста. Когда происходят такие травмы – очень печально. Это больше, чем спортивная ситуация.
Мы провели грандиозный матч. Конечно, "Интер" сильнее команда, чем мы. У них было несколько шансов забить. Но и у нас было несколько моментов. Ребята показали грандиозный футбол.
Первые новости о Траоре не очень хорошие. Посмотрим на днях. Конечно, это самое ужасное, что может произойти в футболе. Как бывший футболист, у которого было несколько серьезных травм, забываю в таких случаях, что значит играть в футбол. Это печально для молодого человека.
Мы вместе с Траоре в этот момент. Мы стараемся быть с ним рядом на протяжении всего времени реабилитации. "Шахтер" – грандиозный клуб, но без Траоре сложно, конечно.
- Довольны ли вы смелостью "Шахтера"?
– Очень, очень доволен. Мы уже сыграли грандиозный матч против "Динамо" в Суперкубке. Против "Интера" еще раз сыграли очень хорошо, как против "Динамо". Поэтому это уже два матча, в которых мы играли грандиозно.
Сейчас у нас снова матч с "Динамо". Это не просто матч, а матч с большой буквы. Против чемпиона Украины прошлого сезона, не надо забывать, что они лидируют в таблице. Должны готовиться к этой встрече правильно, чтобы опять сыграть очень хороший матч.
- Моменты были у обеих команд. Счет мог быть и 3:3, и 4:4.
– Да, мы могли забить несколько голов. Но у "Интера" было тоже несколько шансов. Не могу сказать, кто играл лучше или хуже. Но могу сказать, что мы очень хорошо сыграли.
- Можно сказать, что в этой группе все будет запутано до последнего тура?
– Посмотрим. Мы до сих пор злые, потому что потеряли очки в матче с "Шерифом". Сейчас стало сложнее. Но осталось еще 4 матча. Постараемся выиграть все, как старались и против "Интера". Мы играли против сильной команды, может происходить, что в результате ничья.
Мы должны знать, что в этом сезоне у них идет процесс, они начали новый цикл несколько месяцев назад. Мы должны быть очень гордыми, потому что спустя несколько месяцев мы уже играли на уровне "Интера".
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