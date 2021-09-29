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ЛЧ. Аталанта минимально переигрывает Янг Бойз
Тяжелый матч для бергамасков
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига чемпионов, группа F, второй тур
"Джевисс Стэдиум" (Бергамо)
Главный арбитр: Брих (Германия)
"Аталанта" - "Янг Бойз" 1:0 (0:0)
Гол: Маттео Пессина 68
"Аталанта": Муссо – Толой, Демирал, Дьимсити - Дзаппакоста (Пеццелла 90), де Рон, Фройлер (Копмайнерс 90), Госенс (Мехле 11) - Малиновский (Муриель 75), Пессина (Пашалич 75) - Сапата
"Янг Бойз": фон Бальмос - Гефта (Масейрас 82), Гайгер, Лаупер, Гарсия - Ебишер (Шпильманн 82), Мартинс, Сьерро (Мамбимби 69) - Элиа (Ридер 66), Нгамале - Сибачо (Канга 66)
Предупреждения: Дзапакоста 89 - Сьерро 65
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