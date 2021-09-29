Аталанта – Янг Бойз. 1:0. В Бергамо едут первые три очка – Видео–обзор

"Аталанта" минимально обыгрывает "Янг Бойз" и сохраняет шансы на выход из столь сложной группы в Лиге чемпионов.

Состав "Аталанты": Муссо, Толой, Демирал, Дьимсити, Дзаппакоста, де Рон, Фройлер, Госенс, Малиновский, Пессина, Сапата.

Состав "Янг Бойз": фон Бальмос, Гарсия, Лаупер, Камара, Гефти, Сьерро, Мартинс Перейра, Ебишер, Нгамалеу, Элиа, Сибачо.

"Бергамаски" забили ещё на 17 минуте, но гол был отменен. Следующего гола пришлось ждать до 68 минуты – Пессина подхватил мяч за Сапатой из забил единственный гол в этой встрече. 1:0.

В группе с "Аталантой" также играют "Манчестер Юнайтед" и "Вильярреал".

У групі з "Аталантою" також грають "Манчестер Юнайтед" та "Вільярреал".