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Аталанта – Янг Бойз. 1:0. В Бергамо едут первые три очка – Видео–обзор

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Малиновский не теряет шансов на евровесну

Аталанта – Янг Бойз. 1:0. В Бергамо едут первые три очка – Видео–обзор

Фото: Atalanta B.C.

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"Аталанта" минимально обыгрывает "Янг Бойз" и сохраняет шансы на выход из столь сложной группы в Лиге чемпионов.

Состав "Аталанты": Муссо, Толой, Демирал, Дьимсити, Дзаппакоста, де Рон, Фройлер, Госенс, Малиновский, Пессина, Сапата.

Состав "Янг Бойз": фон Бальмос, Гарсия, Лаупер, Камара, Гефти, Сьерро, Мартинс Перейра, Ебишер, Нгамалеу, Элиа, Сибачо.

"Бергамаски" забили ещё на 17 минуте, но гол был отменен. Следующего гола пришлось ждать до 68 минуты – Пессина подхватил мяч за Сапатой из забил единственный гол в этой встрече. 1:0.

В группе с "Аталантой" также играют "Манчестер Юнайтед" и "Вильярреал".

У групі з "Аталантою" також грають "Манчестер Юнайтед" та "Вільярреал".

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Янг Бойз (Берн)
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