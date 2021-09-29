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Аталанта – Янг Бойз. 1:0. В Бергамо едут первые три очка – Видео–обзор
Малиновский не теряет шансов на евровесну
Фото: Atalanta B.C.
"Аталанта" минимально обыгрывает "Янг Бойз" и сохраняет шансы на выход из столь сложной группы в Лиге чемпионов.
Состав "Аталанты": Муссо, Толой, Демирал, Дьимсити, Дзаппакоста, де Рон, Фройлер, Госенс, Малиновский, Пессина, Сапата.
Состав "Янг Бойз": фон Бальмос, Гарсия, Лаупер, Камара, Гефти, Сьерро, Мартинс Перейра, Ебишер, Нгамалеу, Элиа, Сибачо.
"Бергамаски" забили ещё на 17 минуте, но гол был отменен. Следующего гола пришлось ждать до 68 минуты – Пессина подхватил мяч за Сапатой из забил единственный гол в этой встрече. 1:0.
В группе с "Аталантой" также играют "Манчестер Юнайтед" и "Вильярреал".
У групі з "Аталантою" також грають "Манчестер Юнайтед" та "Вільярреал".
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