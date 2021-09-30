(Анти) Герой футбольного дня. Сергей Сидорчук

Понятно, что "Бавария". Понятно, что это другой уровень и другой класс соперника. Но в таких матчах ты как капитан как раз и не должен ошибаться. Да, тебя обыграют, да, они все равно забьют свой гол / голы, но, по крайней мере, сделают это на своих сильных сторонах, а не на твоих слабостях.

Ну что это за капитан, который в середине поля в течение нескольких минут без особого давления на себя делает три неточные передачи на короткое расстояние? А тогда "Динамо" проигрывало только 0:1 или 0:2, то есть, еще не было обречено на разгром или даже поражение. Таков просто уровень игрока, таково настроение матч. Похоже, были обречены еще до игры и Сергей Сидорчук – первый, кто излучал эту неуверенность.

Привезенный им пенальти можно объяснить по-спортивному агрессивной и наглой игрой оппонента, который словно подтолкнул Сидорчука с выставленной рукой под ту подачу. Больше вопросов к эпизодам и ситуациям, когда опорный полузащитник априори должен демонстрировать соответствующие позиции навыки. 74 процента точности передач (по данным whoscored.com) – это нормально? Например, у Горетцки и Киммиха этот процент – 91 и 94 соответственно (InStat дает несколько иные значения по Сидорчуку (82 процента), но картина все равно плачевная). Или только два удачных отбора за матч от опорного полузащитника команды, которая большую часть игрового времени (67 процентов) проводит на своей половине поля. Сидорчук восемь раз овладевал мячом, но шесть раз терял его, дважды – на своей половине поля. Одиннадцать проведенных единоборств с процентом успешности 45 тоже не могут пойти в зачет как позитив.

Единственное, что хоть немного выделяет Сидорчука из серой массы – это статистика подборов мяча (9) и перехватов мяча (7). Понятно, что Андриевский сыграл еще хуже, Шепелев вышел и не усилил. Напротив, как минимум один гол – его прямая вина. Но это не значит, что Сидорчука нельзя критиковать. Похоже, что сейчас Сергей попадает в основной состав "Динамо" по принципу "меньшее зло".

Его уже не переучить. В тридцать лет особо и не научишь по-другому играть в футбол. Для "Руха" и "Колоса" вполне хватит и Сидорчука в центре поля, однако чтобы не позориться в Европе, "Динамо" нужен другой опорный полузащитник.