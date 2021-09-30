  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. (Анти) Герой футбольного дня. Сергей Сидорчук
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

(Анти) Герой футбольного дня. Сергей Сидорчук

Лига Чемпионов
Обновлено
(9 голосов)

Накипело

(Анти) Герой футбольного дня. Сергей Сидорчук

Фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Понятно, что "Бавария". Понятно, что это другой уровень и другой класс соперника. Но в таких матчах ты как капитан как раз и не должен ошибаться. Да, тебя обыграют, да, они все равно забьют свой гол / голы, но, по крайней мере, сделают это на своих сильных сторонах, а не на твоих слабостях.

Ну что это за капитан, который в середине поля в течение нескольких минут без особого давления на себя делает три неточные передачи на короткое расстояние? А тогда "Динамо" проигрывало только 0:1 или 0:2, то есть, еще не было обречено на разгром или даже поражение. Таков просто уровень игрока, таково настроение матч. Похоже, были обречены еще до игры и Сергей Сидорчук – первый, кто излучал эту неуверенность.

Привезенный им пенальти можно объяснить по-спортивному агрессивной и наглой игрой оппонента, который словно подтолкнул Сидорчука с выставленной рукой под ту подачу. Больше вопросов к эпизодам и ситуациям, когда опорный полузащитник априори должен демонстрировать соответствующие позиции навыки. 74 процента точности передач (по данным whoscored.com) – это нормально? Например, у Горетцки и Киммиха этот процент – 91 и 94 соответственно (InStat дает несколько иные значения по Сидорчуку (82 процента), но картина все равно плачевная). Или только два удачных отбора за матч от опорного полузащитника команды, которая большую часть игрового времени (67 процентов) проводит на своей половине поля. Сидорчук восемь раз овладевал мячом, но шесть раз терял его, дважды – на своей половине поля. Одиннадцать проведенных единоборств с процентом успешности 45 тоже не могут пойти в зачет как позитив.

Единственное, что хоть немного выделяет Сидорчука из серой массы – это статистика подборов мяча (9) и перехватов мяча (7). Понятно, что Андриевский сыграл еще хуже, Шепелев вышел и не усилил. Напротив, как минимум один гол – его прямая вина. Но это не значит, что Сидорчука нельзя критиковать. Похоже, что сейчас Сергей попадает в основной состав "Динамо" по принципу "меньшее зло".

(Анти) Герой футбольного дня. Сергей Сидорчук - изображение 1

Его уже не переучить. В тридцать лет особо и не научишь по-другому играть в футбол. Для "Руха" и "Колоса" вполне хватит и Сидорчука в центре поля, однако чтобы не позориться в Европе, "Динамо" нужен другой опорный полузащитник.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: герой футбольного дня
Оцените этот материал:
(9 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
vlotko (Броди)
30.09.2021 в 13:18
Про що мова, кращого в ДК немає, а пенальті можна було і не ставити, людину штовхають в падінні м'яч влучає в руку, тут порушення правил на користь ДК, а не пенальті. Суддя у всіх силових єдиноборствах свистів на користь Баварії. А другий м'яч то вина Андрієвського, на нього був пас і м'яч від нього відскакую на 3м. Звідси пішла атака і гол. Оце так прийом м'яча - це прогалини дитячого футболу. Я думаю, що Бойко краще б відстояв у воротах, Бущан ще не увійшов у форму.
Ответить
+1
0
учитель футбола (Львов)
30.09.2021 в 13:08
и при всем этом,его еще и в сборную вызывают.Как так?
Ответить
0
-1
vlotko (Броди)
30.09.2021 в 13:13
З Руху або ФК Львів треба брати.
Ответить
+1
0
bulpi (Днепропетровск)
30.09.2021 в 13:07
Да хоть кого выставь против немецкой машины, было бы так же
Ответить
+3
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...