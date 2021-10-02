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Анчелотти: Матч с Шерифом влияет на мое состояние. Я не могу спать

Лига Чемпионов
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Болезненное поражение для наставника "сливочных"

Анчелотти: Матч с Шерифом влияет на мое состояние. Я не могу спать

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти подвел итоги домашнего поражения от "Шерифа" Юрия Вернидуба в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Оценка игры была однозначной и очень простой. Я очень доступно объяснил все футболистам.

Команда делала то, что должна была, но мы поплатились за мелкие ошибки. Нам следовало более хладнокровно сыграть в атаке, внимательнее действовать при чужих контратаках.

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Этот матч влияет на мое состояние. Я не могу спать, все время думаю о том, что произошло. Такое всегда бывает, когда проигрываешь", – рассказал итальянский наставник.

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В статье: Карло Анчелотти Шериф (Тирасполь) Реал (Мадрид)
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