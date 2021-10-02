Анчелотти: Матч с Шерифом влияет на мое состояние. Я не могу спать

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти подвел итоги домашнего поражения от "Шерифа" Юрия Вернидуба в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Оценка игры была однозначной и очень простой. Я очень доступно объяснил все футболистам.

Команда делала то, что должна была, но мы поплатились за мелкие ошибки. Нам следовало более хладнокровно сыграть в атаке, внимательнее действовать при чужих контратаках.