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Корниенко вернулся в общую группу Шахтера перед матчем с Реалом
Есть шанс увидеть украинца в матче против "сливочных"
shakhtar.com
Защитник "Шахтера" Виктор Корниенко возобновил занятия в общей группе команды, сообщает "Футбол NEWS".
У 22-летнего футболиста было диагностировано небольшое повреждение боковой связки колена. Из-за этого Виктор был вне заявки на матч в УПЛ против луганской "Зари" (6:1).
В текущем сезоне Корниенко сыграл 8 матчей, забил один гол и оформил одну результативную передачу.
Напомним, уже сегодня, 19 октября "Шахтер" примет в Киеве на НСК "Олимпийский" в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский "Реал". Начало - в 22:00 (киевское время).
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