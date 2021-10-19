Корниенко вернулся в общую группу Шахтера перед матчем с Реалом

Защитник "Шахтера" Виктор Корниенко возобновил занятия в общей группе команды, сообщает "Футбол NEWS".

У 22-летнего футболиста было диагностировано небольшое повреждение боковой связки колена. Из-за этого Виктор был вне заявки на матч в УПЛ против луганской "Зари" (6:1).

В текущем сезоне Корниенко сыграл 8 матчей, забил один гол и оформил одну результативную передачу.

Напомним, уже сегодня, 19 октября "Шахтер" примет в Киеве на НСК "Олимпийский" в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский "Реал". Начало - в 22:00 (киевское время).