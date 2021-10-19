0:2. 0:3. Реал забивает второй и третий Шахтёру – Видео

"Шахтёр" пропускает второй мяч в домашнем противостоянии с "Реалом" в матче 3 тура группового этапа Лиги чемпионов.

Быстрое вбрасывание, Бензема протянул мяч к штрафной, отдал на Модрича, а тот сотворил чудо – тончайшая передача между линий, на выбегающего между спин Винисиуса. Защитники позади, удар – 0:2.

Затем индивидуальное чудо создал и сам Винисиус – получил мяч перед штрафной, прошел нескольких защитников и прорезал ближний угол. Без шансов для Трубина – 0:3.

Напомним, что первое место в группе занимает "Шериф" с 6 очками, у команды Карло Анчелотти 3 очка, а "Интер" и "Шахтёр" остаются с 1 баллом после первых двух туров.