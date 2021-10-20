Лига Чемпионов
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0:5. Реал продолжает издеваться над Шахтёром – Видео
Мадрид сполна ответил за прошлогодние поражения
Real Madrid C.F.
"Шахтёр" пропустил 5 гол в противостоянии 3 тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским "Реалом".
Асенсио точным навесом нашел Карима Бензема, который в два касания отправил мяч мимо Анатолия Трубина – 0:5.
Это уже 73 мяч Карима в Лиге чемпионов. Он всего на 2 гола отстает от третьего в истории Левандовского.
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
20.10.2021 в 00:13
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Соколов (Никополь)
20.10.2021 в 00:13
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