  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. 0:5. Реал продолжает издеваться над Шахтёром – Видео
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

0:5. Реал продолжает издеваться над Шахтёром – Видео

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Мадрид сполна ответил за прошлогодние поражения

0:5. Реал продолжает издеваться над Шахтёром – Видео

Real Madrid C.F.

Новина українською

"Шахтёр" пропустил 5 гол в противостоянии 3 тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским "Реалом".

Асенсио точным навесом нашел Карима Бензема, который в два касания отправил мяч мимо Анатолия Трубина – 0:5.

Это уже 73 мяч Карима в Лиге чемпионов. Он всего на 2 гола отстает от третьего в истории Левандовского.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
alex.belogubko (одесса)
20.10.2021 в 00:13
одели как ШД -Зарю --после таких порожений тренера подают в отставку -но ДЗЕ физрук его это не касаеться --Леон был прав но не настолько же а завтра ДК влетит а потом и Заря не отстанет --хороший у нас футбол смотрите УПЛ и радуйтесь и женский не забудьте --развели дармоедов а играть не кому
Ответить
+1
0
Соколов (Никополь)
20.10.2021 в 00:13
Спасибо Реал. Ты сделал то что многие ждали
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...