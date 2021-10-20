0:5. Реал продолжает издеваться над Шахтёром – Видео

одели как ШД -Зарю --после таких порожений тренера подают в отставку -но ДЗЕ физрук его это не касаеться --Леон был прав но не настолько же а завтра ДК влетит а потом и Заря не отстанет --хороший у нас футбол смотрите УПЛ и радуйтесь и женский не забудьте --развели дармоедов а играть не кому