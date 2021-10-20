Защитник Атлетико – об отмене пенальти: Судья обратился к VAR – и смотрел, смотрел, смотрел

Защитник мадридского "Атлетико" Фелипе высказался о работе арбитров после матча 3-го тура группового раунда ЛЧ с "Ливерпулем" (2:3). Напомним, в дебюте второго тайма судья Даниэль Зиберт удалил Антуана Гризманна, а на 81-й минуте назначил в ворота "красных" пенальти, который отменил, обратившись к VAR. Цитирует Фелипе Marca.

"Я был далеко от эпизода, когда Гризманна удалили, и не видел, что там произошло, но желтой карточки было бы достаточно. Антуан смотрел на мяч, пытался его забрать. Нам было тяжело, играть в меньшинстве против "Ливерпуля". Нужно отдохнуть и двигаться дальше".