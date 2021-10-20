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Защитник Атлетико – об отмене пенальти: Судья обратился к VAR – и смотрел, смотрел, смотрел
Реакция игрока "матрасников"
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник мадридского "Атлетико" Фелипе высказался о работе арбитров после матча 3-го тура группового раунда ЛЧ с "Ливерпулем" (2:3). Напомним, в дебюте второго тайма судья Даниэль Зиберт удалил Антуана Гризманна, а на 81-й минуте назначил в ворота "красных" пенальти, который отменил, обратившись к VAR. Цитирует Фелипе Marca.
"Я был далеко от эпизода, когда Гризманна удалили, и не видел, что там произошло, но желтой карточки было бы достаточно. Антуан смотрел на мяч, пытался его забрать. Нам было тяжело, играть в меньшинстве против "Ливерпуля". Нужно отдохнуть и двигаться дальше".
"Пенальти на Хименесе – очевидный. Не знаю, что говорят правила. Арбитр обратился к VAR – смотрел, смотрел, смотрел. Он сомневался. В случае назначения 11-метрового в наши ворота все было быстро. Повлиял ли рефери на результат? Может быть. До удаления Гризманна мы играли в другой футбол".
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