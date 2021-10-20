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Манчестер Юнайтед - Аталанта: Где и когда смотреть онлайн матч Лиги Чемпионов
Где покажут в прямом эфире матч Манчестер Юнайтед - Аталанта, Лига Чемпионов, 20 октября 2021
Faisal HQ / Автор неизвестен
В последних пяти матчах Манчестер Юнайтед потерпел три поражения и однажды сыграл вничью. Кресло под Оле-Гунаром Сульшер начало сильно шататься. А на выходных еще и в гости приедет Ливерпуль. Чтобы восстановить уверенность в собственных силах, красным дьяволам крайне необходимо побеждать в Лиге Чемпионов очень неудобного соперника - Аталанту. Команда Гасперини на выходных разбила Эмполи и уже совсем близко от лидирующей группы в Серии А. Так что бергамцы, в составе которых ожидаем Руслана Малиновского, готовы попортить нервы Роналду и компании
Матч Манчестер Юнайтед - Аталанта начнется в среду, 20 октября в 22:00 по киевскому времени. В Украине легальная трансляция поединка МЮ - Аталанта доступна на интернет-сервисе MEGOGO, а также в кабельной сети Воля.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч, за ходом поединка можно следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Манчестер Юнайтед - Аталанта онлайн >>
Также YouTube-канал Подкасты UA-Футбол проведет АУДИО трансляцию матча
В других страна матч Манчестер Юнайтед - Аталанта в прямом эфире покажут:
- Великобритания - BBC Radio 5 Live, BT Sport Ultimate, BT Sport App, BT Sport 2, BTSport.com
- Италия - Mediaset Infinity, Sky Sport 252, NOW TV, Sky Sport 4K, Sky Sport Uno, SKY Go Italia
- Чехия - Nova Sport 3
- Франция - beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT, Free
- Германия - DAZN, DAZN1
- Венгрия - M4 Sports
- Польша - IPLA, Polsat Sport Premium 2
- Португалия - Eleven Sports 2 Portugal
- Словакия - Nova Sport 3
- Испания - Movistar +, Movistar Liga de Campeones 4
- Турция - Exxen
- США - Univision NOW, UniMás, TUDN App, TUDN USA, TUDN.com, Paramount +
- Канада - DAZN
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