Манчестер Юнайтед - Аталанта: Где и когда смотреть онлайн матч Лиги Чемпионов

В последних пяти матчах Манчестер Юнайтед потерпел три поражения и однажды сыграл вничью. Кресло под Оле-Гунаром Сульшер начало сильно шататься. А на выходных еще и в гости приедет Ливерпуль. Чтобы восстановить уверенность в собственных силах, красным дьяволам крайне необходимо побеждать в Лиге Чемпионов очень неудобного соперника - Аталанту. Команда Гасперини на выходных разбила Эмполи и уже совсем близко от лидирующей группы в Серии А. Так что бергамцы, в составе которых ожидаем Руслана Малиновского, готовы попортить нервы Роналду и компании

Матч Манчестер Юнайтед - Аталанта начнется в среду, 20 октября в 22:00 по киевскому времени. В Украине легальная трансляция поединка МЮ - Аталанта доступна на интернет-сервисе MEGOGO , а также в кабельной сети Воля.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч, за ходом поединка можно следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Манчестер Юнайтед - Аталанта онлайн >>

Также YouTube-канал Подкасты UA-Футбол проведет АУДИО трансляцию матча

В других страна матч Манчестер Юнайтед - Аталанта в прямом эфире покажут: