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Манчестер Юнайтед - Аталанта: Где и когда смотреть онлайн матч Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
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Где покажут в прямом эфире матч Манчестер Юнайтед - Аталанта, Лига Чемпионов, 20 октября 2021

Манчестер Юнайтед - Аталанта: Где и когда смотреть онлайн матч Лиги Чемпионов

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В последних пяти матчах Манчестер Юнайтед потерпел три поражения и однажды сыграл вничью. Кресло под Оле-Гунаром Сульшер начало сильно шататься. А на выходных еще и в гости приедет Ливерпуль. Чтобы восстановить уверенность в собственных силах, красным дьяволам крайне необходимо побеждать в Лиге Чемпионов очень неудобного соперника - Аталанту. Команда Гасперини на выходных разбила Эмполи и уже совсем близко от лидирующей группы в Серии А. Так что бергамцы, в составе которых ожидаем Руслана Малиновского, готовы попортить нервы Роналду и компании

Матч Манчестер Юнайтед - Аталанта начнется в среду, 20 октября в 22:00 по киевскому времени. В Украине легальная трансляция поединка МЮ - Аталанта доступна на интернет-сервисе MEGOGO, а также в кабельной сети Воля.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч, за ходом поединка можно следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Манчестер Юнайтед - Аталанта онлайн >>

Также YouTube-канал Подкасты UA-Футбол проведет АУДИО трансляцию матча

В других страна матч Манчестер Юнайтед - Аталанта в прямом эфире покажут:

  • Великобритания - BBC Radio 5 Live, BT Sport Ultimate, BT Sport App, BT Sport 2, BTSport.com
  • Италия - Mediaset Infinity, Sky Sport 252, NOW TV, Sky Sport 4K, Sky Sport Uno, SKY Go Italia
  • Чехия - Nova Sport 3
  • Франция - beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT, Free
  • Германия - DAZN, DAZN1
  • Венгрия - M4 Sports
  • Польша - IPLA, Polsat Sport Premium 2
  • Португалия - Eleven Sports 2 Portugal
  • Словакия - Nova Sport 3
  • Испания - Movistar +, Movistar Liga de Campeones 4
  • Турция - Exxen
  • США - Univision NOW, UniMás, TUDN App, TUDN USA, TUDN.com, Paramount +
  • Канада - DAZN
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В статье: Аталанта (Бергамо) Манчестер Юнайтед
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