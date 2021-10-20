  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Роксана Малиновская: Адская ночь в Манчестере. За ночь в отеле сирена включалась пять раз
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Роксана Малиновская: Адская ночь в Манчестере. За ночь в отеле сирена включалась пять раз

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Совпадение? Не думаю

Роксана Малиновская: Адская ночь в Манчестере. За ночь в отеле сирена включалась пять раз

Atalanta B.C.

Новина українською

Жена украинского полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского Роксана рассказала о не самой гостеприимной встрече итальянской команды в Манчестере перед матчем 3-го тура ЛЧ с "Юнайтед".

"Адская ночь в Манчестере. За ночь в отеле сирена включалась на полную мощность пять раз. Произошло это как раз тогда, когда команда приехала и именно ночью. Вы думаете, это случайность? Нет.

Такой "теплый" прием со стороны местного населения оставляет ужасное впечатление. Надеюсь, наши болельщики поддержат команду во время домашнего матча, и, возможно, то же самое вдруг произойдет в итальянском отеле", – написала Малиновская в Инстаграме.

Напомним, что матч "МЮ" - "Аталанта" начнется сегодня в 22:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Манчестер Юнайтед Роксана Малиновская
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Instagram

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
okolegko (Київ)
20.10.2021 в 20:39
Справжнє обличчя нинішнього МЮ. Не можуть грою потішити, треба на поріг суперника накласти. Типова поведінка невдах
Ответить
+1
-3
ArchiArchi
20.10.2021 в 19:58
Вот куда она вечно лезет? Она была в отеле? Это ее дело комментировать? Ну ладно б кто то из футболистов пожаловался, или кто то из персонала клуба, из тех кто там был, но эта то куда? Ей занятся нечем, так вроде ж ателье открыла, чего в дела мужа мешается. Такие вещи и без нее есть кому комментировать, если посчитают нужным это делать.
Ответить
+10
-3


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...