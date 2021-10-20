Роксана Малиновская: Адская ночь в Манчестере. За ночь в отеле сирена включалась пять раз

Жена украинского полузащитника " Аталанты " Руслана Малиновского Роксана рассказала о не самой гостеприимной встрече итальянской команды в Манчестере перед матчем 3-го тура ЛЧ с "Юнайтед".

"Адская ночь в Манчестере. За ночь в отеле сирена включалась на полную мощность пять раз. Произошло это как раз тогда, когда команда приехала и именно ночью. Вы думаете, это случайность? Нет.

Такой "теплый" прием со стороны местного населения оставляет ужасное впечатление. Надеюсь, наши болельщики поддержат команду во время домашнего матча, и, возможно, то же самое вдруг произойдет в итальянском отеле", – написала Малиновская в Инстаграме.