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Гецко: Шансы Шахтера в Лиге чемпионов ничтожно малы

Лига Чемпионов
(1 голосов)

При таких раскладах зацепиться хоть за ЛЕ

Гецко: Шансы Шахтера в Лиге чемпионов ничтожно малы

shakhtar.com

Новина українською

Экс-игрок сборной Украины Иван Гецко поделился своими впечатления о поражении "Шахтера" от "Реала" (0:5) в матче 3-го тура Лиги чемпионов.

"После эффектной победы в последнем туре чемпионата УПЛ над "Зарей", создалось впечатление, что "Шахтер" набрал ход и может дать бой испанскому гранду. Но, по видимому, это просто "Заря" - никакая.

"Горняки" в очередной раз продемонстрировали свою несостоятельность в поединках, где соперники хорошо изучили их игру. Так было недавно в матче с "Шерифом", повторилось все и с "Реалом". Хуже всего, что подопечным Роберто Де Дзерби не хватает потенциала, чтобы переломить ход, неудачно складывающихся для них поединков.

Вполне возможно, что если бы в старте был Тарас Степаненко, то все сложилось бы по другому. Как и следовало ожидать, без него в "Шахтере" некому было отбирать мячи. Поймавшие кураж мадридцы несколько реабилитировались за неудачи в последних матчах с "горняками". Остались ли шансы у "Шахтера" пробиться в следующий раунд? Они ничтожно малы", - сказал Гецко.

Напомним, что после трех туров "Шахтер" занимает последнее место в своей группе, набрав одно очко.

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В статье: Иван Гецко Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Комментарии (2)
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djeff2015 (Запорожье)
20.10.2021 в 23:03
о каких "шансах" идет речь?)))) если о том, что смогут забить хоть один гол...ну.....возможно......об остальном не делайте мне слезы))). с таким гением стратегии, как Моуриньо Гвардиолович Клоп-Зидан наши шансы будут "когда-то и где-то" ))))))
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Mexxxxx (Просяная)
20.10.2021 в 23:02
Молодец, о шансах в Лиге чемпионов рассуждает. Они ничтожно малы даже на Лигу Европы, где-то надо две победы добывать и это минимум, в трех то играх и с такой-то игрой, точнее ее полным отсутствием
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