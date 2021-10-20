Гецко: Шансы Шахтера в Лиге чемпионов ничтожно малы

Экс-игрок сборной Украины Иван Гецко поделился своими впечатления о поражении "Шахтера" от "Реала" (0:5) в матче 3-го тура Лиги чемпионов.

"После эффектной победы в последнем туре чемпионата УПЛ над "Зарей", создалось впечатление, что "Шахтер" набрал ход и может дать бой испанскому гранду. Но, по видимому, это просто "Заря" - никакая.

"Горняки" в очередной раз продемонстрировали свою несостоятельность в поединках, где соперники хорошо изучили их игру. Так было недавно в матче с "Шерифом", повторилось все и с "Реалом". Хуже всего, что подопечным Роберто Де Дзерби не хватает потенциала, чтобы переломить ход, неудачно складывающихся для них поединков.

Вполне возможно, что если бы в старте был Тарас Степаненко, то все сложилось бы по другому. Как и следовало ожидать, без него в "Шахтере" некому было отбирать мячи. Поймавшие кураж мадридцы несколько реабилитировались за неудачи в последних матчах с "горняками". Остались ли шансы у "Шахтера" пробиться в следующий раунд? Они ничтожно малы", - сказал Гецко.