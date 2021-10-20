Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гецко: Шансы Шахтера в Лиге чемпионов ничтожно малы
При таких раскладах зацепиться хоть за ЛЕ
shakhtar.com
Экс-игрок сборной Украины Иван Гецко поделился своими впечатления о
"После эффектной победы в последнем туре чемпионата УПЛ над "Зарей", создалось впечатление, что "Шахтер" набрал ход и может дать бой испанскому гранду. Но, по видимому, это просто "Заря" - никакая.
"Горняки" в очередной раз продемонстрировали свою несостоятельность в поединках, где соперники хорошо изучили их игру. Так было недавно в матче с "Шерифом", повторилось все и с "Реалом". Хуже всего, что подопечным Роберто Де Дзерби не хватает потенциала, чтобы переломить ход, неудачно складывающихся для них поединков.
Вполне возможно, что если бы в старте был Тарас Степаненко, то все сложилось бы по другому. Как и следовало ожидать, без него в "Шахтере" некому было отбирать мячи. Поймавшие кураж мадридцы несколько реабилитировались за неудачи в последних матчах с "горняками". Остались ли шансы у "Шахтера" пробиться в следующий раунд? Они ничтожно малы", - сказал Гецко.
Напомним, что после трех туров "Шахтер" занимает последнее место в своей группе, набрав одно очко.
Популярное сейчас
- Барселона – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов
- Определилось время начала товарищеского матча сборных Украины и Болгарии
- Ребров: Меня не испугала возможность поддержать людей, которые на улице боролись за будущее Украины
- Шахтер - Реал 0:5. Провальная авантюра мистера де Дзерби
- Не конец истории. Мауро Икарди пропустил тренировку и прилетел в Милан извиняться перед Вандой. ФОТО
- Невероятная красотка, которая отказала Энрике Иглесиасу и бросила все ради Эдина Джеко. ФОТО