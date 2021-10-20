  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. ЛЧ. Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2. Камбэк от манкунианцев оставляет Сульшера на Олд Траффорд
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛЧ. Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2. Камбэк от манкунианцев оставляет Сульшера на Олд Траффорд

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

За это мы и любим футбол

ЛЧ. Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2. Камбэк от манкунианцев оставляет Сульшера на Олд Траффорд

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов

Группа F, третий тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Шимон Марчиняк (Польша)

Уже в третий раз в истории Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" отыгрывается со счета, в котором он уступал в два или более мячей. Такой же показатель имеет и "Арсенал" - оба английские клубы являются рекордсменами по таким волевым результатам. Сегодня все изменилось в перерыве, когда Сульшер все же смог донести футболистам, что они должны делать. Но в течение первых 45 минут был настоящий кошмар для "Олд Траффорд".

"Манкунианцы" много ошибались, и поэтому атакующие действия выглядели очень неточными. Подопечные Сульшера пытались разрезать оборону соперника, однако большинство обостряющих передач были неточными. Больше всего хотел отличиться Роналду, для которого этот матч стал 300-м в футболке "красных дьяволов".

Однако первыми забили гости. Стандартный провал в обороне "МЮ", из-за которого Пашалич смог легко замкнуть прострел от Дзаппакосты с правого фланга. Выстроилась целая линия с подопечных Сульшера, однако так никто и не смог помешать передаче итальянского защитника. Уже на 29-ту минуту счет был 0:2 в пользу гостей. Демирал добил "Олд Траффорд" головой после подачи от углового флажка.

После этого "манкуниацы" еще больше стали ошибаться, но больше и стало моментов у ворот Муссо. Особенно опасная возможность была у Рашофрда, однако он не реализовал выход один на один. Это должно окончательно морально прибить хозяев.

Однако после перерыва они вышли ну очень заряженными. Сразу с первых минут мог забивать Роналду, но аргентинский голкипер бергамасков вытащил удар в упор. Однако вот уже с выстрелом Рашфорда он ничего не смог сделать. Шедевральная разрезная передача от Фернандеша и Маркус забивает 300-й гол "МЮ" под руководством Сульшера, а также этот мяч стал вторым подряд для английского форварда после возвращения из лазарета.

"Манкунианцы" продолжали давить. Мактоминей попал в штангу, а голу Роналду снова помешал Муссо. Количество все-таки вылилась в качество: Фернандеш подал, а Магуайр замкнул перелет и в касание отправил мяч в свободное левый угол.

Роналду не здавался до последней минуты. Свой гол португалец все-таки нашел. Второй раз подряд Криштиану вырывает волевую победу для "красных дьяволов" в Лиге чемпионов. На этот раз Роналду головой отправил мяч в сетку ворот после навеса Шоу.

Сульшер чудом спасся. В этом ему помогла "Аталанта", которая не была готова к такому преимущества в счете, и не знала как справиться с ней. Гасперини в перерыве ничем не помог своим подопечным, а вот норвежец наконец продемонстрировал свои качества. Важно, что подопечные его поняли, а значит явно не хотят его ухода.

Как сыграл Малиновский после выхода? Нанес один удар по воротам из-за пределов штрафной, но де Хеа спас. Также сделал несколько навесов, но они не были обостряющими. Классический Руслан в этом сезоне.

"Манкуниацы" благодаря победе лидируют в группе, в то время как бергамаски находятся в зоне Лиги Европы.

"Манчестер Юнайтед" - "Аталанта" 3:2

Голы: Рашфорд 53, Магуайр 73, Роналду 81 - Пашалич 15, Демирал 29

"Манчестер Юнайтед": де Хеа – Ван-Биссака, Линделёф, Магуайр, Шоу - Мактоминей (Погба 66), Фред (Матич 88) - Гринвуд (Санчо 73), Фернандеш, Рашфорд (Кавани 66) - Роналду

"Аталанта": Муссо - де Рон, Демирал (Ловато 45), Паломино - Дзаппакоста, Копмайнерс (Пеццелла 80), Фройлер, Мел - Пашалич (Малиновский 68) - Иличич (Миранчук 68), Муриель (Сапата 56)

Предупреждения: Шоу 64, Матич 90+3, Кавани 90+5 - Ловато 55, Пашалич 57, де Рон 57, Паломино 80

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
hardcorepwnz (Украина)
21.10.2021 в 00:19
Ответить
0
0
italiano
21.10.2021 в 00:14
Как же хорошо Аталанта сыграла в первом тайме,и плохо во втором! Малина снова ноль,уже который матч
Ответить
0
0
kravaserega (Kyiv)
21.10.2021 в 00:35
Ты что, так нельзя говорить, на него миллионы фанатов молятся и мечтают вновь видеть в составе сборной Украины
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...