ЛЧ. Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2. Камбэк от манкунианцев оставляет Сульшера на Олд Траффорд

Лига чемпионов

Группа F, третий тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Шимон Марчиняк (Польша)

Уже в третий раз в истории Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" отыгрывается со счета, в котором он уступал в два или более мячей. Такой же показатель имеет и "Арсенал" - оба английские клубы являются рекордсменами по таким волевым результатам. Сегодня все изменилось в перерыве, когда Сульшер все же смог донести футболистам, что они должны делать. Но в течение первых 45 минут был настоящий кошмар для "Олд Траффорд".

"Манкунианцы" много ошибались, и поэтому атакующие действия выглядели очень неточными. Подопечные Сульшера пытались разрезать оборону соперника, однако большинство обостряющих передач были неточными. Больше всего хотел отличиться Роналду, для которого этот матч стал 300-м в футболке "красных дьяволов".

Однако первыми забили гости. Стандартный провал в обороне "МЮ", из-за которого Пашалич смог легко замкнуть прострел от Дзаппакосты с правого фланга. Выстроилась целая линия с подопечных Сульшера, однако так никто и не смог помешать передаче итальянского защитника. Уже на 29-ту минуту счет был 0:2 в пользу гостей. Демирал добил "Олд Траффорд" головой после подачи от углового флажка.

???? Mario Pašalić puts Atalanta into early lead at Manchester United ⚽️#UCL pic.twitter.com/R9gHAIQwLG — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 20, 2021

После этого "манкуниацы" еще больше стали ошибаться, но больше и стало моментов у ворот Муссо. Особенно опасная возможность была у Рашофрда, однако он не реализовал выход один на один. Это должно окончательно морально прибить хозяев.

Однако после перерыва они вышли ну очень заряженными. Сразу с первых минут мог забивать Роналду, но аргентинский голкипер бергамасков вытащил удар в упор. Однако вот уже с выстрелом Рашфорда он ничего не смог сделать. Шедевральная разрезная передача от Фернандеша и Маркус забивает 300-й гол "МЮ" под руководством Сульшера, а также этот мяч стал вторым подряд для английского форварда после возвращения из лазарета.

???? Bruno Fernandes assist OR Rashford finish?#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 20, 2021

"Манкунианцы" продолжали давить. Мактоминей попал в штангу, а голу Роналду снова помешал Муссо. Количество все-таки вылилась в качество: Фернандеш подал, а Магуайр замкнул перелет и в касание отправил мяч в свободное левый угол.

Роналду не здавался до последней минуты. Свой гол португалец все-таки нашел. Второй раз подряд Криштиану вырывает волевую победу для "красных дьяволов" в Лиге чемпионов. На этот раз Роналду головой отправил мяч в сетку ворот после навеса Шоу.

Сульшер чудом спасся. В этом ему помогла "Аталанта", которая не была готова к такому преимущества в счете, и не знала как справиться с ней. Гасперини в перерыве ничем не помог своим подопечным, а вот норвежец наконец продемонстрировал свои качества. Важно, что подопечные его поняли, а значит явно не хотят его ухода.

Как сыграл Малиновский после выхода? Нанес один удар по воротам из-за пределов штрафной, но де Хеа спас. Также сделал несколько навесов, но они не были обостряющими. Классический Руслан в этом сезоне.

"Манкуниацы" благодаря победе лидируют в группе, в то время как бергамаски находятся в зоне Лиги Европы.

"Манчестер Юнайтед" - "Аталанта" 3:2

Голы: Рашфорд 53, Магуайр 73, Роналду 81 - Пашалич 15, Демирал 29

"Манчестер Юнайтед": де Хеа – Ван-Биссака, Линделёф, Магуайр, Шоу - Мактоминей (Погба 66), Фред (Матич 88) - Гринвуд (Санчо 73), Фернандеш, Рашфорд (Кавани 66) - Роналду

"Аталанта": Муссо - де Рон, Демирал (Ловато 45), Паломино - Дзаппакоста, Копмайнерс (Пеццелла 80), Фройлер, Мел - Пашалич (Малиновский 68) - Иличич (Миранчук 68), Муриель (Сапата 56)

Предупреждения: Шоу 64, Матич 90+3, Кавани 90+5 - Ловато 55, Пашалич 57, де Рон 57, Паломино 80