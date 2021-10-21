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Заявка от Унаи Эмери. Янг Бойз - Вильярреал 1:4. Обзор матча, видео голов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Янг Бойз - Вильярреал ⋉ 1:4 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 20.10.2021 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Заявка от Унаи Эмери. Янг Бойз - Вильярреал 1:4. Обзор матча, видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

МЮ не сумел победить "Янг Бойз", но "Вильярреал" не повторил ошибок представителя АПЛ. "Субмарина" уверенно разобралась с андердогом, заявив о своих амбициях относительно выхода из группы. Унаи Эмери будет бороться и еще планирует пошуметь в этой Лиге чемпионов.

Смотрите, как развивались события в матче, в видеообзоре.

Лига чемпионов. 3-й тур
"Янг Бойз" - "Вильярреал" 1:4
Голы: Элиа 77 - Пино 6, Жерар Морено 16, Альберто Морено, Чуквезе 90+2

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В статье: Янг Бойз (Берн) Вильярреал
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