"Театр мечты в огне! Мы живы, мы люди!" Роналду эмоционально отреагировал на камбэк МЮ

Нападающий Криштиану Роналду эмоционально прокомментировал победу "Манчестер Юнайтед" в матче 3-го тура группового этапа ЛЧ с "Аталантой". Встреча завершилась победой англичан со счетом 3:2.

"Да! Театр мечты в огне! Мы живы! Мы – Люди. Объединившись, мы никогда не сдадимся! Это "Олд Траффорд"!

Yes! The Theater Of Dreams is on fire! We are alive! We are Man. United and we never give up! This is Old Trafford! ????⚪️⚫️ ???????? pic.twitter.com/3rsmOBpS8H — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 20, 2021

Напомним, "Манчестер Юнайтед" в 3 турах набрал 6 зачетных пунктов и занимает первое место в квартете F. "Аталанта" (4) – вторая в группе. В следующем поединке ЛЧ "красные дьяволы" сыграют с "Аталантой" в Бергамо, матч пройдет 2 ноября.