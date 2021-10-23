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Трое игроков Динамо и Шахтера вошли в топ-100 лучших в этом сезоне ЛЧ. Один из них - Сидорчук

Лига Чемпионов
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Здесь киевляне опередили дончан

Трое игроков Динамо и Шахтера вошли в топ-100 лучших в этом сезоне ЛЧ. Один из них - Сидорчук

Скриншот: Бомбардир

Новина українською

Групповой этап Лиги чемпионов сезона 2021/2022 гг. подошел к своему экватору, поэтому УЕФА обновил рейтинг FedEx Perfomance Zone. Этот список формируется по количеству набранных очков на протяжении выступлений.

Лидером сейчас является текущий лучший бомбардир турнира, форвард "Аякса" Себастьян Алле (197 пунктов).

А вот лучшим среди украинцев, и вообще среди украинских команд является защитник "Динамо" Илья Забарный. Он разместился на 68 месте с 60 очками в активе. Также в топ-100 вошли Майкон (90 позиция, 56 очков) и Сергей Сидорчук (98 позиция, 55 очков).

Рейтинг игроков с украинским паспортом возглавляет Ярослав Ракицкий, который разместился на 34 позиции.

Напомним, что в стартовых трех турах Лиги чемпионов "Динамо" и "Шахтер" набрали два очка на двоих, не забив ни разу.

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В статье: Майкон Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Илья Забарный
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Источник:
УЕФА

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Комментарии (2)
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
23.10.2021 в 11:42
Ну а якщо взяти першу 300-ку, то наших там буде ще більше. Ура!
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prockop4uck (Киев)
23.10.2021 в 11:08
32 команды у которых ~11 игроков основы = 352 человека. Неплохие места в рейтинге, хотя и удивляют имена (кроме Забарного).
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