Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Трое игроков Динамо и Шахтера вошли в топ-100 лучших в этом сезоне ЛЧ. Один из них - Сидорчук
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Скриншот: Бомбардир
Групповой этап Лиги чемпионов сезона 2021/2022 гг. подошел к своему экватору, поэтому УЕФА обновил рейтинг FedEx Perfomance Zone. Этот список формируется по количеству набранных очков на протяжении выступлений.
Лидером сейчас является текущий лучший бомбардир турнира, форвард "Аякса" Себастьян Алле (197 пунктов).
А вот лучшим среди украинцев, и вообще среди украинских команд является защитник "Динамо" Илья Забарный. Он разместился на 68 месте с 60 очками в активе. Также в топ-100 вошли Майкон (90 позиция, 56 очков) и Сергей Сидорчук (98 позиция, 55 очков).
Рейтинг игроков с украинским паспортом возглавляет Ярослав Ракицкий, который разместился на 34 позиции.
Напомним, что в стартовых трех турах Лиги чемпионов "Динамо" и "Шахтер" набрали два очка на двоих, не забив ни разу.
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