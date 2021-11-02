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"Италия навсегда останется в моем сердце". Роналду высказался перед ответной встречей с Аталантой
Криштиану на связи
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился своими эмоциями от возвращения на Апеннины – в Бергамо его команда сыграет гостевой матч группового этапа ЛЧ против "Аталанты".
"Снова в Италию. В страну, которая так хорошо приняла меня и мою семью, удивительное место, которое навсегда останется в моем сердце. По опыту знаю, что в Бергамо всегда непросто играть против такой команды, как "Аталанта", но мы сделаем все возможное, чтобы сохранить первое место в нашей группе. Это Лига чемпионов, а мы – "Манчестер Юнайтед". Вперед, дьяволы".
После трех туров "Манчестер Юнайтед" находится на 1-м месте в турнирной таблице группы F Лиги чемпионов с 6 очками. "Аталанта" (4) – на 2-й позиции.
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