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"Италия навсегда останется в моем сердце". Роналду высказался перед ответной встречей с Аталантой

Лига Чемпионов
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Криштиану на связи

"Италия навсегда останется в моем сердце". Роналду высказался перед ответной встречей с Аталантой

Getty Images / Global Images Ukraine

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Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился своими эмоциями от возвращения на Апеннины – в Бергамо его команда сыграет гостевой матч группового этапа ЛЧ против "Аталанты".

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"Снова в Италию. В страну, которая так хорошо приняла меня и мою семью, удивительное место, которое навсегда останется в моем сердце. По опыту знаю, что в Бергамо всегда непросто играть против такой команды, как "Аталанта", но мы сделаем все возможное, чтобы сохранить первое место в нашей группе. Это Лига чемпионов, а мы – "Манчестер Юнайтед". Вперед, дьяволы".

После трех туров "Манчестер Юнайтед" находится на 1-м месте в турнирной таблице группы F Лиги чемпионов с 6 очками. "Аталанта" (4) – на 2-й позиции.

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В статье: Криштиану Роналду Аталанта (Бергамо) Манчестер Юнайтед
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