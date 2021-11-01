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Гасперини: Жаль, что Роналду вернулся в Англию. Мне нравится соперничать с лучшими в Италии

Италия
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В "Ювентусе" без него тоже весело

Гасперини: Жаль, что Роналду вернулся в Англию. Мне нравится соперничать с лучшими в Италии

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" высказался о нападающем англичан Криштиану Роналду.

"Он выдающийся игрок, но все это знают. Он хорошо играет в "Манчестер Юнайтед" и многое дал Серии А.

Лично мне жаль, что он вернулся в Англию, потому что я мне нравится соперничать с лучшими игроками в Италии", – сказал Гасперини.

Напомним, что Криштиану перешел в "МЮ" минувшем летом. В этом сезоне он провел 10 матчей, забил 7 голов, отдал 1 голевую передачу и спас для "дьяволов" несколько матчей.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Манчестер Юнайтед
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Источник:
football-italia.net

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