ЛЧ. Ювентус - Зенит 4:2. Зебры разозлились

Лига Чемпионов. Четвёртый тур. Группа Н

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Зенит" 4:2

Голы: Дибала 11, 58 (пен.), Кьеза 74, Мората 82 - Бонуччи 26 (автогол), Азмун 90+2

"Ювентус": Щесны, Данило, Де Лихт, Бонуччи (Ругани 85), Сандро, Кьеза, , Локателли (Артур 80), МакКенни, Бернардески (Рабио 80), Дибала (Кулушевски 85), Мората

"Зенит": Крицюк, Чистяков, Ракицкий (Ерохин 75), Ловрен, Сутормин, Вендел (Кузнецов 88), Барриос, Караваев (Круговой 59), Мостовой (Малком 59), Азмун, Клаудиньо (Дзюба 75)

Предупреждения: Локателли 68, Кулушевски 90+2 - Ловрен 54

Главный арбитр: Алехандро Эрнандес (Испания)

Как признал вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед, последние дни были очень тяжелыми для клуба. Первая команда провела их, закрывшись на базе, под огнем критики болельщиков, прессы, да и самих себя. Таков ее удел из-за двух поражений в лиге подряд и девятого места. Между противоположными заявлениями главного тренера Массимилиано Аллегри о том, что его команда ныне на уровне середняков и прогрывает единоборства и о том, что объединена, выполняет его указания и понимает требования, она пытается выкарабкаться и найти себя.

В Лиге Чемпионов она вроде бы себя нашла сразу. Трижды победила, забила пять мячей и не пропускала. В том числе и 1:0 против "Зенита" в гостях благодаря голу Кулушевски на 86-ой минуте. Та победа была шестой подряд во всех турнирах, и тогда "Юве", казалось, выбирается из кризиса. Для петербуржцев то поражение было третьим подряд, и они казались в кризисе. Однако после этого они разгромили "Спартак" и "Динамо" в лиге с общим счетом 11:2. Так что очный матч должен был показать, возможно ли постоянное противоречие результатов лиг и ЛЧ.

Первый тайм первого матча был просто ужасным, без футбола. Но здесь вмешивалась и злость "Ювентуса", и старания "Зенита", которого даже ничья почти выбивала из борьбы за выход из группы. Начал Ловрен с неточного удара головой с углового, затем хозяева бешено забомбардировали Крицюка. Дибала из района линии штрафной попал в стойку, Бернардески после отскока от Ракицкого - в упор во вратаря. Дибала прорвался справа и выложил Морате (выше). А еще до момента испанца во время углового мяч отскочил к аргентинцу, и тот точно пробил с отскоком от газона.

Этот гол стал 105-ым для Пауло за "Ювентус". Больше, чем у Мишеля Платини.

Хозяева успокоились, и гости попытались ответить. Удачно. Мостовой не сумел закрутить из левой части штрафной. Караваев подавал слева банально, но Бонуччи головой по дуге умудрился переправить мяч в сетку собственных ворот. Первый пропущенный туринцами в Лиге Чемпионов этого сезона. Впрочем, мало удививший тех, кто наблюдал за их разобранной обороной в лиге. Атака попыталась ответить, продолжала и контратака "Зенита". Удалось ответить уже после мощного дебюта второго тайма. После неточных попыток Дибалы и Мораты из центра штрафной.

Кьеза прорвался слева в штрафную, его сбил Клаудиньо. Первым ударом Дибала не попал, послав мяч на полметра от стойки. Но он получил право перебить пенальти, поскольку двое игроков соперника вбежали в штрафную задолго до удара. И уже пробил под стойку.

Далее высокий темп с ударами сохранялся. Уже с большей остротой "Зенита". Щесны вытащил удары Клаудиньо и Малкома, последний с 17-ти метров - непросто. Клаудиньо также не попал метров с 20-ти. Хотя "Ювентус" ответил очень мощно. МакКенни прорвался к вратарю по центру и попал в перекладину, Кьеза - слева, раскрутил Ловрена и пробил под дальнюю стойку. Забил даже Мората, свой первый гол во всех турнирах с сентября. Также контратака, пас Дибалы и выход один-на-один. На это уже ответил лишь Азмун со скидки головой Дзюбы.

Очень яркая, открытая, смелая, качественная игра, с большим желанием, с 37-ю ударами по воротам (26:11). Кардинальное отличие от первого матча. В такой ожидаемо победила более качественная, более сильная, да и более злая команда. Кьеза забил шестой гол в семи последних матчах в турнире и в четвертом домашнем подряд. Последнее за "Ювентус" не удавалось никому 20 лет. "Юве" выиграл у российских команд девятый матч из десяти, девятый из десяти и против всех в Лиге Чемпионов. "Зенит" проиграл шестой из семи. Так что все закономерно.

Итальянцы набирают 12 очков и закономерно обеспечивают себе выход из группы. А у "Зенита" еще есть теоретические шансы в борьбе с "Челси". Он отстает на шесть очков за два тура до финиша, и впереди очный матч.