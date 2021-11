ЛЧ. Севилья - Лилль 1:2. Первая победа за 9 лет

С 2012 года не мог "Лилль" победить в группе Лиги чемпионов, и вот эта серия наконец закончилась. Вдвойне неожиданно, что случилось это на поле "Севильи", не знавшей поражений дома в ЛЧ с 2017-го.

Пожалуй, победа французов справедлива. "Нервион" выглядел лучше лишь на старте игры, когда Окампос имел два момента забить и один из них реализовал.

Примерно с середины первого тайма "Лилль" начал поддавливать хозяев, которым не хватало командной и, особенно, индивидуальной скорости, чтобы реагировать на постоянные взрывы соперника. Оливер, Сусо, Дилейни - провалились все.

1 - Lille won a Champions League match after conceding the opening goal for the first time in their history, ending a run of five draws and 18 losses in such cases in the competition. Dogues.