ЛЧ. Севилья - Лилль 1:2. Первая победа за 9 лет

С 2012 года не мог "Лилль" победить в группе Лиги чемпионов, и вот эта серия наконец закончилась. Вдвойне неожиданно, что случилось это на поле "Севильи", не знавшей поражений дома в ЛЧ с 2017-го.

Пожалуй, победа французов справедлива. "Нервион" выглядел лучше лишь на старте игры, когда Окампос имел два момента забить и один из них реализовал.

Примерно с середины первого тайма "Лилль" начал поддавливать хозяев, которым не хватало командной и, особенно, индивидуальной скорости, чтобы реагировать на постоянные взрывы соперника. Оливер, Сусо, Дилейни - провалились все.

1 - Lille won a Champions League match after conceding the opening goal for the first time in their history, ending a run of five draws and 18 losses in such cases in the competition. Dogues. #SEVLIL pic.twitter.com/m1qW5OQZ68 — OptaJean (@OptaJean) November 2, 2021

Томас вдобавок еще и пенальти привез под занавес первой половины, с которого Дэвид четко переиграл Буну - 1:1.

Мог первый тайм закончиться еще хуже для "Севильи", но Жонатан Иконе, выбегая на вратаря, умудрился по дороге потерять мяч. Но ничего! Он исправился после перерыва, добив мяч в сетку после удара в штангу от Челика.

Хозяева вроде бы перехватили инициативу минуты с 65-й, когда Лопетеги провел замены, но по факту контратаки "Лилль" по-прежнему выглядели острее. Мысли не хватало обеим сторонам, но у "Догов" хотя бы имелась скорость. Она и решила все.

6 - Sevilla are winless their six European games (two defeats & four draws, all of them in @ChampionsLeague), their worst run in European competition ever level with a run between 1982 - 1990 (D3 L3). Deranged#SevillaFCLille pic.twitter.com/q5aZtiOl8q — OptaJose (@OptaJose) November 2, 2021

В таблице после победы "Лилль" поднялся сразу на второе место с 5 очками. У "Севильи" 3 балла и последнее, 4-е место.

4-й тур. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Лилль" - 1:2

Голы: Окампос, 15 - Дэвид, 43 (с пенальти), Иконе, 51

"Севилья": Буну - Навас (Монтьель, 65), Кунде, Диего Карлос, Акунья - Фернандо, Дилейни (Эн-Несири, 57) - Сусо (Жордан, 57), Оливер (Мунир, 72), Окампос - Рафа Мир (Ламела, 57)

"Лилль": Грбич - Челик, Фонте, Джало, Рейнилду - Иконе, Андре, Ренату Санчеш (Онана, 75), Бамба - Дэвид (Шека, 86), Веа (Языджи, 72)

Предупреждения: Дилейни, 42, Эн-Несири, 61, Окампос, 89, Диего Карлос, 90+5, Монтьель, 90+5 - Бамба, 77, Иконе, 79, Андре, 87, Грбич, 90+5, Языджи, 90+6