Матвеев: Сегодня Шахтер докажет случайность крупного поражения от Реала

Экс-игрок " Шахтера " Олег Mатвеев оценил шансы "горняков" в сегодняшнем поединке с "Реалом".

"Шахтер" не заслуживал такого крупного поражения от "Реала" в недавнем матче в Киеве и уверен, что сегодня он докажет, что это была случайность.

Согласен, класс футболистов "Реала" повыше, чем у "Шахтера", однако в футболе все бывает. Ведь раньше "горнякам" уже приходилось крупно побеждать в Mадриде, так почему бы не удивить футбольную Европу еще раз. Тем более, что совсем недавно молдавский "Шериф", который в рейтинге значительно ниже "Шахтера", также в гостях взял верх над "Реалом".

Думаю, что "Шахтеру" с его огромным опытом выступлений в Лиге чемпионов не надо бояться "Реал". Mой прогноз — ничья", - сказал Матвеев.