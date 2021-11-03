Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Матвеев: Сегодня Шахтер докажет случайность крупного поражения от Реала
Смогут ли горняки реабилитироваться
Экс-игрок "
"Шахтер" не заслуживал такого крупного поражения от "Реала" в недавнем матче в Киеве и уверен, что сегодня он докажет, что это была случайность.
Согласен, класс футболистов "Реала" повыше, чем у "Шахтера", однако в футболе все бывает. Ведь раньше "горнякам" уже приходилось крупно побеждать в Mадриде, так почему бы не удивить футбольную Европу еще раз. Тем более, что совсем недавно молдавский "Шериф", который в рейтинге значительно ниже "Шахтера", также в гостях взял верх над "Реалом".
Думаю, что "Шахтеру" с его огромным опытом выступлений в Лиге чемпионов не надо бояться "Реал". Mой прогноз — ничья", - сказал Матвеев.
Напомним, что матч "Реал" – "Шахтер" начнется сегодня в 19:45, а UA-Футбол проведет
Популярное сейчас
- Луческу рассказал, когда Самба Диалло попадет в основную команду Динамо
- Гасперини – о ничье с МЮ: В конце первого тайма я сказал Роналду ехать обратно в Англию
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лидеров Барселоны. ФОТО
- Киевская Самба-2. Динамо в Юношеской лиге УЕФА громит Барселону
- "Я люблю тебя, Мауро". Ванда Нара вернулась к Икарди уже после того, как игрок дал согласие на развод
- Роналду вышел на первое место среди самых высокооплачиваемых звезд в инстаграме. ФОТО