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Матвеев: Сегодня Шахтер докажет случайность крупного поражения от Реала

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Смогут ли горняки реабилитироваться

Матвеев: Сегодня Шахтер докажет случайность крупного поражения от Реала

Новина українською

Экс-игрок "Шахтера" Олег Mатвеев оценил шансы "горняков" в сегодняшнем поединке с "Реалом".

"Шахтер" не заслуживал такого крупного поражения от "Реала" в недавнем матче в Киеве и уверен, что сегодня он докажет, что это была случайность.

Согласен, класс футболистов "Реала" повыше, чем у "Шахтера", однако в футболе все бывает. Ведь раньше "горнякам" уже приходилось крупно побеждать в Mадриде, так почему бы не удивить футбольную Европу еще раз. Тем более, что совсем недавно молдавский "Шериф", который в рейтинге значительно ниже "Шахтера", также в гостях взял верх над "Реалом".

Думаю, что "Шахтеру" с его огромным опытом выступлений в Лиге чемпионов не надо бояться "Реал". Mой прогноз — ничья", - сказал Матвеев.

Напомним, что матч "Реал" – "Шахтер" начнется сегодня в 19:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Олег Матвеев Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Комментарии (2)
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kalan-86 (Анкара)
03.11.2021 в 19:39
Докажет как, проиграв некрупно?
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Степан Срака
03.11.2021 в 19:18
Шахтар опустять сьогодні в попу!
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