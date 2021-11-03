1:0. Трубин и Марлон привезли гол в матче с Реалом - ВИДЕО

Я извиняюсь а при чем тут Трубин?Кто спиной к полю, в свей штрафной обрабатывает мяч а не играет в одно касание?Если вратарь тупо выносит,мы критикуем его,дает пас,что бы защитники,что то сарганили,но при этом налажали,опять кричим вратарь идион,надо было выносить,вы определитесь