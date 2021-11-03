Лига Чемпионов
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1:0. Трубин и Марлон привезли гол в матче с Реалом - ВИДЕО
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"Реал" забивает быстрый гол и выходит вперед в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Шахтёра.
Марлон, Додо и Трубин не смогли разобраться куда деть мяч в собственной штрафной площади и поплатились – Винисиус "съел" Марлона и отпасовал на Бензема. Французу оставалось подставить ногу – 1:0.
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