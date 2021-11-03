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1:0. Трубин и Марлон привезли гол в матче с Реалом - ВИДЕО

Лига Чемпионов
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(4 голосов)

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1:0. Трубин и Марлон привезли гол в матче с Реалом - ВИДЕО

Новина українською

"Реал" забивает быстрый гол и выходит вперед в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Шахтёра.

Марлон, Додо и Трубин не смогли разобраться куда деть мяч в собственной штрафной площади и поплатились – Винисиус "съел" Марлона и отпасовал на Бензема. Французу оставалось подставить ногу – 1:0.

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В статье: Винисиус Карим Бензема Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Марлон
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(4 голосов)
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Комментарии (25)
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Лекарь (село Дарница)
03.11.2021 в 21:10
Деревянная обезьяна наварила, а уже на Трубина навесили.
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0
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.11.2021 в 20:44
Смоктар буде битим
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+1
-3
Valerii_Krykun (Wroclaw)
03.11.2021 в 20:53
Написав вітя сидячи на бутилці
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+1
-1
avatar
Динамист (Киев)
03.11.2021 в 20:36
Я извиняюсь а при чем тут Трубин?Кто спиной к полю, в свей штрафной обрабатывает мяч а не играет в одно касание?Если вратарь тупо выносит,мы критикуем его,дает пас,что бы защитники,что то сарганили,но при этом налажали,опять кричим вратарь идион,надо было выносить,вы определитесь
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+1
-1
avatar
Serega1111 (Киев)
03.11.2021 в 20:38
Это разные люди кричат - "выносить" и "сохранять"...
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+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.11.2021 в 20:35
реал в таких ситуациях не парится и просто выносит из штрафной, а эти алени тикитачат...
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+2
-1
avatar
Ракицкий (Питер)
03.11.2021 в 20:32
Пора Трубкину собирать вещи в Мариуполь.
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0
-3
avatar
Serega1111 (Киев)
03.11.2021 в 20:42
Это которому Трубкину? Ка.ца.пскому хоккеисту?
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+2
0
avatar
Serega1111 (Киев)
03.11.2021 в 20:29
ИМХО - гол Трубина, нах ты отдаешь защитнику в своей штрафной, если недалеко два игрока соперника
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+2
-2
xapyga (Запорожье)
03.11.2021 в 20:19
Марлон, хуже всех бразил Шахты
Ответить
+3
0
Dimka26 (Чернигов)
03.11.2021 в 20:37
а Витао?
Ответить
+1
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
03.11.2021 в 20:16
Вітаю Реал з 1000м голом
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+1
-4
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
03.11.2021 в 20:45
Сосакка, был бы ты не москалыком - поздравил бы украинскую команду с первым забитым в сезоне голом!
Ответить
+1
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.11.2021 в 20:52
та это местное чмо, смокчущее всем подряд
+1
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
03.11.2021 в 20:15
Як і очікувалося
Ответить
0
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
03.11.2021 в 20:15
Реалу достаточно, Шахтёр изменить счёт не способен. Так и закончат.
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+1
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
03.11.2021 в 20:16
Півная. Еще парочку
Ответить
0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.11.2021 в 20:34
лошарик, уже 1:1! плюс неназначенный пеналь и штанга
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+3
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
03.11.2021 в 20:35
В дупу собі засунь штангу
+1
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.11.2021 в 20:40
дупамо вчера отштангировали - иди им зализывай, овца тупая!
+2
-2
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
03.11.2021 в 20:42
Олехўчак, предсказатель из тебя так себе :)
Ответить
+1
-2
Valerii_Krykun (Wroclaw)
03.11.2021 в 20:13
Нащо ці чорножопі мавпи потрібні?Хай роздадуть їм по в'язці бананів і валять в Бразилію
Ответить
+1
-2
Valerii_Krykun (Wroclaw)
03.11.2021 в 20:13
І вітао з ним
Ответить
0
-2
Fritz (Кузнецовск)
03.11.2021 в 20:12
И кто его купил тоже!!!!
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+2
0
Fritz (Кузнецовск)
03.11.2021 в 20:11
Марлон лошара!!!!
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+3
0


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