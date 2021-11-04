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Леоненко: Кто-нибудь вообще видел Гармаша? Ну какой он нападающий?

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Эксперт раскритиковал игру динамовца в матче с "Барселоной"

Леоненко: Кто-нибудь вообще видел Гармаша? Ну какой он нападающий?

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Эксперт телеканалов Футбол 1/2/3 Виктор Леоненко разобрал матч "Динамо" - "Барселона" (0:1) в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Кто-нибудь вообще видел Гармаша в этой игре? Ну какой он нападающий? В чемпионате Украины - да, это проходит, потому что там реально забивают практически все. Потому у Гармаша и получается.

А в еврокубках из моментов надо забивать голы. Моменты мы создаем. Понятно, что в еврокубковых играх их немного. В этом матче, кого ни выпускай, контроль мяча все равно был за "Барселоной". По сути, для "Динамо" это был день отбора. Просто "Барселона" играла в квадрат и тоже ничего не создала", — сказал Леоненко.

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В статье: Денис Гармаш Виктор Леоненко Барселона Динамо (Киев)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
04.11.2021 в 10:19
Такой же, как и ты футбольный эксперт.
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Red_Cat (Салоники)
04.11.2021 в 10:18
ипала жаба гадюку. два дешевых клоуна.
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