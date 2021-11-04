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Фернандо: С Реалом мы заслуживали три очка, но даже ничья была бы приемлемым результатом
Форвард говорит, что не время опускать голову
Форвард "
– Какие задачи ставил тренерский штаб перед матчем и удалось ли их выполнить?
– Мы полностью отдавались игре, и нам многое удавалось. Удалось также забить мяч, но, к сожалению, это не привело нас к победе. Команда очень расстроена, но даже в такой ситуации мы понимаем, что не время опускать голову. Уже в воскресенье нас ждет игра чемпионата, и нужно двигаться только вперед. Сейчас концентрируемся на встрече с "Колосом".
– На "Сантьяго Бернабеу" "Шахтер" активно шел в атаку. Это потому что вам уже нечего было терять и устраивала только победа?
– Да, конечно. Но "Шахтер" всегда играет на победу, и этот поединок ничем не отличался от других. Мы прекрасно действовали на поле, в отличие от первого матча с "Реалом", но, к сожалению, добиться результата не удалось. Будем смотреть вперед.
– Во втором тайме был отрезок, когда "Шахтер" владел полным преимуществом, вынудив "Реал" обороняться в две линии. Не смутило, что соперник так перестроился и закрылся?
– Быть с мячом – стиль нашей команды. И даже когда футболисты "Реала" отошли в защиту в две линии, стараясь опасно контратаковать, мы больше владели мячом и пробовали вскрывать оборону противника. К сожалению, добиться результата не удалось.
– По игре "Шахтер" заслуживал заработать одно или три очка?
– Мы заслуживали три очка, но даже ничья была бы более приемлемым результатом. Однако, повторюсь, мы всегда выходим на поле с желанием выиграть. К сожалению, в этот раз результат получился таким, и, видимо, он соответствует игре.
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