Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Степаненко: Первый гол Реала - это такое. Бывают ошибки
А вот второй гол мадридцев Тарасу очень не понравился
Фото: ФК Шахтер Донецк
Полузащитник "
"Легко очень пропускаем. Первый гол - это такое. Бывают ошибки, но вот второй гол. Конечно, есть мастерство "Реала", но два человека обыграли пятерых наших игроков. Если хотим добиваться результата, то такие компоненты нужно улучшать.
Могу сказать, что по качеству игры мы могли заработать очки. Сколько - не знаю. Класс соперника сказывается", - сказал Степаненко.
Популярное сейчас
- Динамо, Шахтёр и Заря - трио лидеров. Таблица УПЛ 2021/22
- Официально: Барселона заплатила отступные за Хави, испанец возглавит Барселону
- Заря вновь обыграла ЦСКА, Хави все ближе к возвращению в Барсу. Главные новости за 4 ноября
- Почти хорошо, но плохо. Реал - Шахтер 2:1. Видео голов и обзор матча
- Андрей Пятов принял участие в шоу Маска
- Нужно больше Роналду! Джорджина Родригес ждет от Криштиану еще одного ребенка! ФОТО