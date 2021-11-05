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Степаненко: Первый гол Реала - это такое. Бывают ошибки

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А вот второй гол мадридцев Тарасу очень не понравился

Степаненко: Первый гол Реала - это такое. Бывают ошибки

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко поделился мыслями после поражения от "Реала" (1:2) в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Легко очень пропускаем. Первый гол - это такое. Бывают ошибки, но вот второй гол. Конечно, есть мастерство "Реала", но два человека обыграли пятерых наших игроков. Если хотим добиваться результата, то такие компоненты нужно улучшать.

Могу сказать, что по качеству игры мы могли заработать очки. Сколько - не знаю. Класс соперника сказывается", - сказал Степаненко.

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В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Источник:
Бомбардир

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