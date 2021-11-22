Выглядит грозно. Нагельсман огласил заявку Баварии на матч с Динамо

Пресс-служба мюнхенской "Баварии" на официальном сайте команды опубликовала заявку немецкой команды на матч группового этапа Лиги чемпионов с "Динамо".

В заявку вошли следующие футболисты:

Нойер, Ульрайх, Фрюхтль, Ричардс, Павар, Горетцка, Левандовски, Сане, Коман, Забитцер, Дэвис, Сарр, Эрнандес, Рока, Ньянзу, Толиссо, Мюллер, Тилльман.

Ранее стало известно о том, что Гнабри, Мусиала, Чупо-Мотинг, Куиссанс, Зюле, Станишич, и Киммих не приедут в Киев, так как у них был обнаружен COVID-19.

Матч "Динамо" - "Бавария" состоится во вторник, 23 ноября в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский". Начало встречи - в 19:45.