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Выглядит грозно. Нагельсман огласил заявку Баварии на матч с Динамо
Хоть некоторые и не сыграют из-за COVID-19
Getty Images / Global Images Ukraine
Пресс-служба мюнхенской "Баварии" на официальном сайте команды опубликовала заявку немецкой команды на матч группового этапа Лиги чемпионов с "Динамо".
В заявку вошли следующие футболисты:
Нойер, Ульрайх, Фрюхтль, Ричардс, Павар, Горетцка, Левандовски, Сане, Коман, Забитцер, Дэвис, Сарр, Эрнандес, Рока, Ньянзу, Толиссо, Мюллер, Тилльман.
Ранее стало известно о том, что Гнабри, Мусиала, Чупо-Мотинг, Куиссанс, Зюле, Станишич, и Киммих не приедут в Киев, так как у них был обнаружен COVID-19.
Матч "Динамо" - "Бавария" состоится во вторник, 23 ноября в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский". Начало встречи - в 19:45.
Der Kader für #DYNFCB. ????⚪ #packmas #UCL pic.twitter.com/tyLnt6RYgZ— FC Bayern München (@FCBayern) November 22, 2021
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