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Бавария потеряла еще четырех игроков перед матчем с Динамо из-за коронавирусных ограничений

Лига Чемпионов
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В общей сложности на карантине уже семеро

Бавария потеряла еще четырех игроков перед матчем с Динамо из-за коронавирусных ограничений

Новина українською

Уже в следующий вторник "Динамо" встретится с "Баварией" в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Еще четыре игрока мюнхенцев сейчас находятся на карантине из-за коронавирусных ограничений: Гнабри, Мусиала, Чупо-Мотинг и Куиссанс не приедут в Киев на поединок против бело-синих.

Все они контактировали с членом “Баварии”, у которого обнаружили Covid-19. Карантин применяется в том случае, если не было вакцинации от коронавируса.

Ранее сообщалось, что защитники Зюле и Станишич заболели Covid-19, а Киммих тоже отправился на карантин из-за контакта с зараженным лицом. Все они пропускали матч против "Аугсбурга" (1:2), а также не сыграют и с подопечными Луческу.

Напомним, что "Динамо" примет "Баварию" 23 ноября на НСК "Олимпийский".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Динамо (Киев) Эрик-Максим Чупо-Мотинг Серж Гнабри Джамал Мусиала
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Источник:
iMiaSanMia

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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.11.2021 в 16:24
Горєтояке
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