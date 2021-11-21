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Бавария потеряла еще четырех игроков перед матчем с Динамо из-за коронавирусных ограничений
В общей сложности на карантине уже семеро
Уже в следующий вторник "Динамо" встретится с "Баварией" в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Еще четыре игрока мюнхенцев сейчас находятся на карантине из-за коронавирусных ограничений: Гнабри, Мусиала, Чупо-Мотинг и Куиссанс не приедут в Киев на поединок против бело-синих.
Все они контактировали с членом “Баварии”, у которого обнаружили Covid-19. Карантин применяется в том случае, если не было вакцинации от коронавируса.
Ранее сообщалось, что защитники Зюле и Станишич заболели Covid-19, а Киммих тоже отправился на карантин из-за контакта с зараженным лицом. Все они пропускали матч против "Аугсбурга" (1:2), а также не сыграют и с подопечными Луческу.
Напомним, что "Динамо" примет "Баварию" 23 ноября на НСК "Олимпийский".
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