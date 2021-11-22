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Нагельсманн: Несмотря на то, игра с Динамо для нас не имеет турнирного значения, это не означает, что нам все равно

Лига Чемпионов
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Бавария есть Бавария

Нагельсманн: Несмотря на то, игра с Динамо для нас не имеет турнирного значения, это не означает, что нам все равно

Фото: facebook.com/fcbayern.en

Новина українською

Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн ответил на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции перед поединком 5-го тура Лиги чемпионов с "Динамо".

"Лига чемпионов всегда важна для "Баварии". Несмотря на то, предстоящая игра для нас не имеет никакого турнирного значения, это не означает, что нам все равно. Мы хотим играть лучше. У нас были неудачи в последних матчах, и мы хотим исправить эту ситуацию, показать, что у нас хорошая команда. Игра с "Динамо" для нас важна, мы никому не собираемся дарить очки.

Что касается темы вакцинации, то отличительной особенностью команды является то, что нам не всегда нужно придерживаться одного мнения и вам разрешено обсуждать спорные темы. Однако в команде также важно, чтобы вы были рядом друг с другом. Не все имеют одинаковое мнение и действуют одинаково. Это тоже важно. Не думаю, что команда может "сломаться". Мы должны быть рядом друг с другом.

Зюлле еще пройдет обследование, если все пойдет хорошо, он сможет снова сыграть в эти выходные. То же самое и Станишич, который завтра будет сдавать тесты. Коман и Забитцер плохо себя чувствуют, еще неизвестно, смогут ли они сыграть. У Марселя проблемы с ахилловым сухожилием и икрой. В ситуации с Команом нам нужно подождать, потому что на выходных предстоит важная игра в Бундеслиге.

Важность Левандовски для нас хорошо известна. Ему также нужен определенный контроль. Он в хорошей физической форме, Роберт всегда рядом в важных ситуациях", — сказал Нагельсманн.

Напомним, что матч Динамо – Бавария состоится во вторник, 23 ноября, и начнется в 19:45.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Динамо (Киев) Юлиан Нагельсманн
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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