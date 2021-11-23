Кендзера: Бавария все равно приехала основным составом. Выпали только Киммих и Гнабри

Игрок " Динамо " Томаш Кендзера поделился ожиданиями от матча 5-го тура Лиги чемпионов с "Баварией".

"Конечно, мы хотим забивать мячи, ведь это в футболе самое главное. И еще не пропускать. В матче с "Баварией" нужно сделать все возможное для этого.

Не оптимальный состав "Баварии"? Сейчас Мистер рассказал нам на собрании об этом. Но если посмотреть на их состав, то из основы почти никто не выпал, только Киммих и Гнабри. Однако можно сказать, что "Бавария" все равно приехала основным составом", - сказал Кендзера.