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Кендзера: Бавария все равно приехала основным составом. Выпали только Киммих и Гнабри

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Томаш ожидает тяжелого матча

Кендзера: Бавария все равно приехала основным составом. Выпали только Киммих и Гнабри

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Игрок "Динамо" Томаш Кендзера поделился ожиданиями от матча 5-го тура Лиги чемпионов с "Баварией".

"Конечно, мы хотим забивать мячи, ведь это в футболе самое главное. И еще не пропускать. В матче с "Баварией" нужно сделать все возможное для этого.

Не оптимальный состав "Баварии"? Сейчас Мистер рассказал нам на собрании об этом. Но если посмотреть на их состав, то из основы почти никто не выпал, только Киммих и Гнабри. Однако можно сказать, что "Бавария" все равно приехала основным составом", - сказал Кендзера.

Напомним, что матч "Динамо" - "Бавария" начнется сегодня в 19:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Динамо (Киев) Томаш Кендзёра
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Комментарии (3)
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walcom (Киев)
23.11.2021 в 17:51
3 ляма на дороге не валяются)
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Olegyurchak (Хмельницький )
23.11.2021 в 17:42
А ты уже и обдрыстался. Играйте, олени.
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walcom (Киев)
23.11.2021 в 17:51
а ты шо уже
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0
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