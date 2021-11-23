0:1. Левандовский ударом через себя открывает счет в гостях против Динамо – Видео

"Бавария" открывает счёт в гостях против "Динамо Киев" в рамках 5 тура группового этапа лиги чемпионов. Ударом через себя забил Роберт Левандовский.

Коман нанес слабый удар, в результате которого мяч отскочил от Забарного. Левандовский не растерялся и воткнул мяч в ворота ударом через себя – 0:1.