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0:1. Левандовский ударом через себя открывает счет в гостях против Динамо – Видео

Лига Чемпионов
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(2 голосов)

Мюнхенцы карают за малейшую оплошность

0:1. Левандовский ударом через себя открывает счет в гостях против Динамо – Видео

фото: twitter.com/FCBayern / Автор: неизвестен

Новина українською

"Бавария" открывает счёт в гостях против "Динамо Киев" в рамках 5 тура группового этапа лиги чемпионов. Ударом через себя забил Роберт Левандовский.

Коман нанес слабый удар, в результате которого мяч отскочил от Забарного. Левандовский не растерялся и воткнул мяч в ворота ударом через себя – 0:1.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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аалекс ( Крым)
23.11.2021 в 20:14
Как можно было такого бомбардира оставить в одиночестве?
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