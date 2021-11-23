Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
0:1. Левандовский ударом через себя открывает счет в гостях против Динамо – Видео
Мюнхенцы карают за малейшую оплошность
фото: twitter.com/FCBayern / Автор: неизвестен
"Бавария" открывает счёт в гостях против "Динамо Киев" в рамках 5 тура группового этапа лиги чемпионов. Ударом через себя забил Роберт Левандовский.
Коман нанес слабый удар, в результате которого мяч отскочил от Забарного. Левандовский не растерялся и воткнул мяч в ворота ударом через себя – 0:1.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Юношеская лига УЕФА. Динамо снова обыгрывает Баварию — Видео
- Сульшер не был главной проблемой МЮ. Ничего не изменится, пока клуб будет в руках дилетантов
- Ули Хенесс выиграл ЧМ и создал современную Баварию, но попался на налогах. Его посадили в ту же тюрьму, что и Гитлера
- Динамо - Бавария. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лига чемпионов
- Пока есть время. Артем Беседин обвенчался со своей второй половинкой. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена Андрея Лунина. ФОТО
Новости по теме
- 18:48 Зарубежные Нагельсманн: Несмотря на то, игра с Динамо для нас не имеет турнирного значения, это не означает, что нам все равно
- 08:48 Зарубежные Потрясение перед Динамо. Аугсбург – Бавария 2:1. Видео голов и обзор матча
- 23:53 Зарубежные ЛЧ. Бенфика - Бавария 0:4. Хорошие 70 минут, но затем - избиение
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
аалекс ( Крым)
23.11.2021 в 20:14
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...