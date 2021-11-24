  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Леоненко: На второй тайм против Баварии вышло не Динамо, а какие-то звери
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Леоненко: На второй тайм против Баварии вышло не Динамо, а какие-то звери

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Похвала для киевлян от главного украинского эксперта

Леоненко: На второй тайм против Баварии вышло не Динамо, а какие-то звери

скриншот youtube

Новина українською

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины, а ныне эксперт ТК Футбол Виктор Леоненко прокомментировал поражение киевской команды от мюнхенской "Баварии" (1:2) в поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Я думаю, что даже мои коты заметили, что первый тайм и второй отличаются друг от друга. Почему провалился первый тайм? Я его вообще называю: "Усыпили "Баварию". Почему провалили? Потому что бежали в атаку, хорошо выходили в контратаки, но моменты ничем не заканчивались…

Честно говоря, меня шокировало, что с Буяльским сделал защитник Эрнандес. И не дать пенальти… И во втором тайме на Цыганкове тоже можно было давать.

Во втором тайме вышло не "Динамо", а какие-то смелые ребята, звери. Побежали, перестали бояться. За второй тайм нужно сказать спасибо "Динамо". Им не то что не стыдно, а еще и обидно. Считаю, что незаслуженно они проиграли", — отметил Леоненко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Виктор Леоненко Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Весела Дача (Кривий Ріг)
24.11.2021 в 22:07
То дубль был.
Ответить
0
0
avatar
Saturn (Киев)
24.11.2021 в 22:05
Согласен
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...