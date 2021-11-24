Леоненко: На второй тайм против Баварии вышло не Динамо, а какие-то звери

Экс-игрок " Динамо " и сборной Украины, а ныне эксперт ТК Футбол Виктор Леоненко прокомментировал поражение киевской команды от мюнхенской "Баварии" (1:2) в поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Я думаю, что даже мои коты заметили, что первый тайм и второй отличаются друг от друга. Почему провалился первый тайм? Я его вообще называю: "Усыпили "Баварию". Почему провалили? Потому что бежали в атаку, хорошо выходили в контратаки, но моменты ничем не заканчивались…

Честно говоря, меня шокировало, что с Буяльским сделал защитник Эрнандес. И не дать пенальти… И во втором тайме на Цыганкове тоже можно было давать.

Во втором тайме вышло не "Динамо", а какие-то смелые ребята, звери. Побежали, перестали бояться. За второй тайм нужно сказать спасибо "Динамо". Им не то что не стыдно, а еще и обидно. Считаю, что незаслуженно они проиграли", — отметил Леоненко.