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Леоненко: На второй тайм против Баварии вышло не Динамо, а какие-то звери
Похвала для киевлян от главного украинского эксперта
скриншот youtube
Экс-игрок "
"Я думаю, что даже мои коты заметили, что первый тайм и второй отличаются друг от друга. Почему провалился первый тайм? Я его вообще называю: "Усыпили "Баварию". Почему провалили? Потому что бежали в атаку, хорошо выходили в контратаки, но моменты ничем не заканчивались…
Честно говоря, меня шокировало, что с Буяльским сделал защитник Эрнандес. И не дать пенальти… И во втором тайме на Цыганкове тоже можно было давать.
Во втором тайме вышло не "Динамо", а какие-то смелые ребята, звери. Побежали, перестали бояться. За второй тайм нужно сказать спасибо "Динамо". Им не то что не стыдно, а еще и обидно. Считаю, что незаслуженно они проиграли", — отметил Леоненко.
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