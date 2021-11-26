Буряк: Шахтер занял последнее место в группе, имея футболистов, которые стоят не 1-2 миллиона

Известный украинский футболист и тренер Леонид Буряк прокомментировал поражение " Шахтера " от "Интера" (0:2) в поединке 5-го тура Лиги чемпионов.

"Сложно комментировать игру "Шахтера". В стартовом составе "горняков" на поединок с "Интером" вышло восемь легионеров и три украинца. Но они достаточно серьезно выглядели. Мне импонирует то, как они играют и держат мяч. Но у "Шахтера" другая проблема – у них нет результата.

"Горняки" заняли последнее место в группе, имея футболистов, которые стоят не 1-2 миллиона. Они стоят дороже. За "Шахтер" играют достаточно дорогие футболисты.

Но на "горняков" интересно смотреть. Первый тайм был достаточно боевой. И сложно было определить, где "Шахтер", а где "Интер". А во втором тайме доминировал "Интер". Во второй половине встречи Джеко и другие лидеры команды раскрылись и играли достаточно хорошо", - сказал Буряк.