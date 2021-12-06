Кендзера пропустит матчи с Бенфикой и Зарей - он сдал положительный тест на коронавирус

Киевское " Динамо " отправилось на матч 6-го тура Лиги чемпионов с "Бенфикой" без одного из основных защитников.

Как сообщает Meta-ratings, защитник "Динамо" Томаш Кендзера заразился коронавирусом, что показал сданный им тест. Таким образом польский футболист не полетел в столицу Португалии на матч с "Бенфикой". Также он пропустит поединок 18-го тура УПЛ против "Зари", после чего "Динамо" отправится на зимний перерыв.

Заменить Кендзеру на позиции правого защитника способны два Александра — Тымчик и Караваев.