ПСЖ уничтожает Брюгге, Сити горит Лейпцигу, состав Шахтёра на Шериф. Онлайн последнего тура ЛЧ

UA-Футбол следит за всеми восемью матчами вторника в чемпионской лиге и в одном онлайне будет рассказывать обо всех важных событиях, которые происходят в турнире. Сегодня мы официально узнаем восьмерых участников 1/8 финала ЛЧ. Завтра к ним присоединятся остальные. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию из онлайна.

Матчи дня

ПСЖ - Брюгге 4:1

Лейпциг - Ман Сити 2:1

Аякс - Спортинг

Боруссия Д - Бешикташ

Милан - Ливерпуль

Порту - Атлетико

Реал - Интер

Шахтёр - Шериф

21:19 "Сити" делает 2:1! Зинченко ассистирует! Алекс подаёт со своего левого фланга на дальнюю, а там Марез замкнул!

21:12 А "Лейпциг" забивает второй мяч "Ман Сити". Неожиданно, но здесь вопрос, кому очки больше нужны.

21:09 "Брюгге" отыгрывает один гол усилиями Рикса. Но на общую картину это не особо влияет.

20:48 Возобновились матчи в Париже и Лейпциге. Там в дебюте таймов без голов.

20:45 А вот и состав "Шахтёра" на последний еврокубковый матч сезона! Пятов, Кривцов, Бондарь, Корниенко, Бондаренко, Марлос, Судаков - да де Дзерби решил устроить серьёзную ротацию и дал поиграть ребятам из резерва!

⚒???? Shakhtar line-up for the @ChampionsLeague game vs Sheriff ⚔️ ⭐️ Follow the game online: https://t.co/9fgSrOHUr2 . #Shakhtar #ShakhtarSheriff #UCL pic.twitter.com/6FVaRbqSoG

20:31 Первые таймы в Париже и Лейпциге завершены. ПСЖ уничтожает "Брюгге", а немецкие "быки" неожиданно ведут против "Ман Сити". Похоже, здесь с интригой за ЛЕ уже всё. Чтобы она вернулась, "Лейпцигу" нужно пропустить, а бельгийчам забивать трижды. Вы в это верите?

20:23 В Париже уже 3:0! Месси с полукруга штрафной доводит дело до разгрома!

20:09 "Лейпциг" забивает в параллельном матче! Собослай реализовал выход один на один. Первый гол "быков" под руководством нового тренера Ахима Беиерлорцера.

19:59 Мбаппе стал самым молодым футболистом, которому покорилась отметка в 30 голов в ЛЧ! 22 года и 352 дня парню.

30 - Kylian Mbappé scored his 30th Champions League goal, becoming the youngest player to reach this milestone in the competition's history (22 years and 352 days). Fast. #PSGCLU pic.twitter.com/nYsXycvS11