Зинченко в старте на Лейпциг. Онлайн последнего тура ЛЧ

UA-Футбол следит за всеми восемью матчами вторника в чемпионской лиге и в одном онлайне будет рассказывать обо всех важных событиях, которые происходят в турнире. Сегодня мы официально узнаем восьмерых участников 1/8 финала ЛЧ. Завтра к ним присоединятся остальные. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию из онлайна.

Матчи дня

ПСЖ - Брюгге

Лейпциг - Ман Сити

Аякс - Спортинг

Боруссия Д - Бешикташ

Милан - Ливерпуль

Порту - Атлетико

Реал - Интер

Шахтёр - Шериф

19:35 Наконец, самая важная для нас - группа D. Здесь уже также всё ясно: "Реал" и "Интер" между собой разыграют первую строчку, "Шериф" может гордиться своим выходом в Лигу Европы, а "Шахтёр" восхищённо слушает де Дзерби и его разговорах о крутых яйцах. У "горняков" пока нет побед в нынешней группе ЛЧ. Болельщики команды надеются, что хлопнуть дверью получится сегодня.

19:30 В группе С сегодня будут матчи на интерес. "Аякс" и внезапно "Спортинг" уже обеспечили себе место в 1/8 финала ЛЧ. Дортмунд точно сыграет в 1/16-й Лиги Европы. Возможно, самый принципиальный матч дня из этой четвёрки будет у "Бешикташа", который с позорным нулём пока замыкает таблицу.

19:19 Ну, и давайте, пока есть время, сразу посмотрим на ситуацию в других квартетах. Группа В. Здесь сегодня уверенно в завтрашний день может смотреть "Ливерпуль", представители которого уже купили себе билет на жеребьёвку плей-офф чемпионской лиги. "Порту", "Милан" и "Атлетико" разыграют последнее место в ЛЧ и ещё одно - в ЛЕ. Самое скверное положение у мадридцев, которые идут последними. Но всё в их руках: победа над португальцами оставит их как минимум во втором по статусу еврокубке, а возможное фиаско "Милана" и вовсе выведет в решающую часть ЛЧ. "Россонери" нужно обязательно побеждать "Ливерпуль" дома, чтобы опередить "Порту": ничья, как и поражение, естественно, не устраивает. Ну, а португальцам необходимо просто сыграть не хуже итальяно-испанского дуэта. Но поражение строго противопоказано.

19:10 Есть ли турнирная интрига в группе А, матчи которой начинаются в 19:45. Есть. Но она уже не касается плей-офф Лиги чемпионов: туда места досрочно забронировали ПСЖ и "Ман Сити". В последнем туре будет идти заочная битва между "Лейпцигом" и "Брюгге". В личных встречах преимущество на стороне "быков". Поэтому им просто важно, сыграть не хуже своего соперника.

18:55 Первые новости прилетают вместе с составами команд. Александр Зинченко выйдет с первых минут на поле в матче "Лейпциг" - "Ман Сити". В параллельной игре между ПСЖ и "Брюгге" Эдуард Соболь, к сожалению, остался только в запасе. К слову, у Парижа в старте Мбаппе и Месси. Как мы помним, Неймар на больничном.

Your City XI to face RB Leipzig! ????



XI | Steffen, Walker, Stones, Ake, Zinchenko, Fernandinho (C), Gundogan, De Bruyne, Mahrez, Foden, Grealish



SUBS | Ederson, Carson, Dias, Sterling, Egan-Riley, Palmer, McAtee, Lavia, Wilson-Esbrand#ManCity pic.twitter.com/IgDRAKNbSV