Воробей о матче Бенфика - Динамо: Думаю, что может быть небольшая сенсация

Экс-форвард донецкого "Шахтера" и сборной Украины Андрей Воробей сделал прогноз на матч 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов "Бенфика" – "Динамо".

"Динамо" ничего не нужно, но киевляне последнее время неплохо выступают на внутренней арене. Команда показывает неплохой футбол. "Динамо" более-менее стабильно выступает в чемпионате Украины. Но нужно учитывать то, что "Бенфике" нужна эта победа, нужны эти очки.

Поэтому дома, в Лиссабоне, я думаю, "Бенфика" при своих трибунах постарается быстро, еще в первом тайме, сделать результат. Киевлянам будет очень сложно, потому что "Бенфика" - это такой специфический клуб. Лиссабонская команда у себя дома играет очень серьезно. Будет тяжело "Динамо" в этом поединке.

Могут ли киевляне забить гол в Лиссабоне? Если отталкиваться от того, как они провели второй тайм с "Баварией", то, конечно, они должны забить. Потенциал есть, но, позволит ли динамовцам "Бенфика" это сделать. Хотя у лиссабонцев есть свои погрешности и, я думаю, Луческу о них расскажет команде.

Думаю, "Динамо" по силам будет забить в Португалии. И почему бы киевлянам даже не замахнуться на какие-то очки? "Динамо" должно забить и даже, думаю, что может быть небольшая сенсация. Почему бы и нет? В Киеве с "Бенфикой" была равная игра, в которой обе команды могли, как проиграть, так и победить", - сказал Воробей.