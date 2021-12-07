Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Воробей о матче Бенфика - Динамо: Думаю, что может быть небольшая сенсация
Смогут ли киевляне удивить футбольную общественность?
Фото: UA-Футбол/ Автор- Олександр Приходько
Экс-форвард донецкого "Шахтера" и сборной Украины Андрей Воробей сделал прогноз на матч 6-го тура группового раунда
"Динамо" ничего не нужно, но киевляне последнее время неплохо выступают на внутренней арене. Команда показывает неплохой футбол. "Динамо" более-менее стабильно выступает в чемпионате Украины. Но нужно учитывать то, что "Бенфике" нужна эта победа, нужны эти очки.
Поэтому дома, в Лиссабоне, я думаю, "Бенфика" при своих трибунах постарается быстро, еще в первом тайме, сделать результат. Киевлянам будет очень сложно, потому что "Бенфика" - это такой специфический клуб. Лиссабонская команда у себя дома играет очень серьезно. Будет тяжело "Динамо" в этом поединке.
Могут ли киевляне забить гол в Лиссабоне? Если отталкиваться от того, как они провели второй тайм с "Баварией", то, конечно, они должны забить. Потенциал есть, но, позволит ли динамовцам "Бенфика" это сделать. Хотя у лиссабонцев есть свои погрешности и, я думаю, Луческу о них расскажет команде.
Думаю, "Динамо" по силам будет забить в Португалии. И почему бы киевлянам даже не замахнуться на какие-то очки? "Динамо" должно забить и даже, думаю, что может быть небольшая сенсация. Почему бы и нет? В Киеве с "Бенфикой" была равная игра, в которой обе команды могли, как проиграть, так и победить", - сказал Воробей.
Напомним, что матч "Бенфика" - "Динамо" состоится в среду, 8 декабря, и начнется в 22:00.
Популярное сейчас
- Скрипник: Геллер обиделся из-за моего желания перейти в Днепр-1
- Юношеская ЛЧ. Шахтер U-19 разгромил сверстников из Шерифа
- Еще один игрок Шахтера покинет команду в конце года - источник
- Красотка дня. Чудесная подруга лидера Шерифа и автора двух роскошных голов в этой ЛЧ. ФОТО
- Чем бы дитя не тешилось. Как Милевского и Панкова "задержали силовики" - ВИДЕО
- Love is... Цыганков поделился фото со своей очаровательной девушкой. ФОТО