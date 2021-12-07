Де Дзерби поменял Пятова на 86-й минуте матча с Шерифом, выпустив Алексея Шевченко

Донецкий Шахтер сыграл свой заключительный матч в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов – в Киеве дончане принимали Шериф Юрия Вернидуба.

Интересное событие придумал Роберто Де Дзерби, который на 86-й минуте матча решил поменять Андрея Пятова, выпустив вместо него Алексея Шевченко, для которого это был дебют в ЛЧ.

При этом визуально не было заметно, чтобы Пятов получил травму – Андрей с улыбкой передал капитанскую повязку Марлосу, для которого, это, вероятно, последний матч за горняков. Возможно, ради этого все и затевалось.

При этом, на 90+3 минуте Шериф сравнял счет (1:1).