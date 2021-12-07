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Де Дзерби поменял Пятова на 86-й минуте матча с Шерифом, выпустив Алексея Шевченко

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Все ради проводов Марлоса?

Де Дзерби поменял Пятова на 86-й минуте матча с Шерифом, выпустив Алексея Шевченко

shakhtar.com

Новина українською

Донецкий Шахтер сыграл свой заключительный матч в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов – в Киеве дончане принимали Шериф Юрия Вернидуба.

Интересное событие придумал Роберто Де Дзерби, который на 86-й минуте матча решил поменять Андрея Пятова, выпустив вместо него Алексея Шевченко, для которого это был дебют в ЛЧ.

При этом визуально не было заметно, чтобы Пятов получил травму – Андрей с улыбкой передал капитанскую повязку Марлосу, для которого, это, вероятно, последний матч за горняков. Возможно, ради этого все и затевалось.

При этом, на 90+3 минуте Шериф сравнял счет (1:1).

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В статье: Андрей Пятов Марлос Алексей Шевченко Шахтер (Донецк)
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Комментарии (12)
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Vlad21 (Украина)
08.12.2021 в 00:15
Сколько Шахтер не забил, а реально было не менее трех, вот пусть каждый, кто не забил, на тренировке пробьет по ТРИ ТЫСЯЧИ ударов с той же позиции и наконец научится забивать. Для начала хотябы в пустые ворота. Соломон совсем плохо стал бить, а это значит, что на тренировке нужно работать еще и работать. И не смотря на то, что он игрок сборной Израиля. Шахтер совсем "бледно" выглядел в этой лиге чемпионов. А сколько еще нужно ждать, пока они научатся бить и попадать в рамку? Да и скорость наших молодых защитников оставляет желать лучшего, в некоторых моментах наши Украинские защитники не могли догонять нападающих соперника, и это молодые???
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Michael-K (Івано-Франківськ)
08.12.2021 в 00:14
Гнати в шию потрібно цього Де Дзербі поки не пізно! Дуже своєрідний тренер зі своїми замашкама і принципами, які не підходять Шахтарю! Не його це команда!
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vlotko (Броди)
08.12.2021 в 00:11
Щд тупо ігнорував гру через фланги, все через центр, "молдавани" до такої гри призвичаїлися. Мудрик тільки в другому таймі вніс якусь інтригу. Пішки таких "шерифів" не обіграєш.
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Serega1111 (Киев)
08.12.2021 в 00:09
Если хотел дать поиграть Шевченко, то нужно было ставить со старта - один х.ер этот матч ничего не решал, а так вообще черти-что получилось
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scorpius (Ck)
08.12.2021 в 00:05
Не Де Дзерби, а Де Бил
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Shick (Чернигов)
08.12.2021 в 00:04
Ляпнув макаронамы об освальт дуже добре
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Vlad21 (Украина)
08.12.2021 в 00:03
Вообще лошадей на переправе не меняют.
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Olegyurchak (Хмельницький )
08.12.2021 в 00:00
Правильно, Шевченко ще не пропускав.
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George_D (Харьков)
07.12.2021 в 23:58
И таки переломил ход поединка заменами. Это было гениально! Игра не идет - значит надо менять вратаря. Псих. Клоун.
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Romerik (YNWA)
08.12.2021 в 00:02
О чем ты? Игра шла, но не реализовали моменты, которых хватило бы на штуки 3 голов. А замена вратаря больше для Шевченко, чтобы он поиграл, и может для передачи повязки Марлосу...
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Golfik25 (Киев)
08.12.2021 в 00:21
Замена, чтоб по играл 4 минуты? Выпускать тогда надо было с начала матча Шевченко, а не устраивать цирк, мол дал игровую практику или ради повязки для Марлоса.
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George_D (Харьков)
08.12.2021 в 00:24
Согласен полностью Выпускать Шевченка надо было с начала матча. А заменами реагировать на ситуацию на поле. Раз к 86-й минуте Шахтер у себя на поле против Шерифа вел всего 1:0 - это означает, что игра таки не шла. Скукотища это была в исполнении Шахтера, а не игра.
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