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Де Дзерби поменял Пятова на 86-й минуте матча с Шерифом, выпустив Алексея Шевченко
Все ради проводов Марлоса?
shakhtar.com
Донецкий
Интересное событие придумал Роберто Де Дзерби, который на 86-й минуте матча решил поменять Андрея Пятова, выпустив вместо него Алексея Шевченко, для которого это был дебют в ЛЧ.
При этом визуально не было заметно, чтобы Пятов получил травму – Андрей с улыбкой передал капитанскую повязку Марлосу, для которого, это, вероятно, последний матч за горняков. Возможно, ради этого все и затевалось.
При этом, на 90+3 минуте Шериф сравнял счет (1:1).
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