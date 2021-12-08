Хлопнуть дверью не получилось. ФОТО репортаж с матча Шахтер – Шериф

Команда Роберто Де Дзерби должна была отомстить Шерифу за поражение в первом туре, которое фактически определило дальнейшие перспективы горняков. И шансов для этого было немало, но как всегда Шахтер их не использовал, а затем подарил сопернику уникальный момент уже в компенсированное арбитром время. Как донецкий клуб сыграл свой последний еврокубковый матч в сезоне 2021/22, смотрите в фоторепортаже Александра Приходько.

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