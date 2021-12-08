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Хлопнуть дверью не получилось. ФОТО репортаж с матча Шахтер – Шериф

Лига Чемпионов
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Горняки покидают Лигу Чемпионов без побед на групповом этапе

Хлопнуть дверью не получилось. ФОТО репортаж с матча Шахтер – Шериф

фото - Олександр Приходько

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

Команда Роберто Де Дзерби должна была отомстить Шерифу за поражение в первом туре, которое фактически определило дальнейшие перспективы горняков. И шансов для этого было немало, но как всегда Шахтер их не использовал, а затем подарил сопернику уникальный момент уже в компенсированное арбитром время. Как донецкий клуб сыграл свой последний еврокубковый матч в сезоне 2021/22, смотрите в фоторепортаже Александра Приходько.

Фотогалерея

Хлопнуть дверью не получилось. ФОТО репортаж с матча Шахтер – Шериф - фото 1Хлопнуть дверью не получилось. ФОТО репортаж с матча Шахтер – Шериф - фото 2Хлопнуть дверью не получилось. ФОТО репортаж с матча Шахтер – Шериф - фото 3Хлопнуть дверью не получилось. ФОТО репортаж с матча Шахтер – Шериф - фото 4Хлопнуть дверью не получилось. ФОТО репортаж с матча Шахтер – Шериф - фото 5Хлопнуть дверью не получилось. ФОТО репортаж с матча Шахтер – Шериф - фото 6Хлопнуть дверью не получилось. ФОТО репортаж с матча Шахтер – Шериф - фото 7Хлопнуть дверью не получилось. ФОТО репортаж с матча Шахтер – Шериф - фото 8Хлопнуть дверью не получилось. ФОТО репортаж с матча Шахтер – Шериф - фото 9Хлопнуть дверью не получилось. ФОТО репортаж с матча Шахтер – Шериф - фото 10Хлопнуть дверью не получилось. ФОТО репортаж с матча Шахтер – Шериф - фото 11Хлопнуть дверью не получилось. ФОТО репортаж с матча Шахтер – Шериф - фото 12Хлопнуть дверью не получилось. ФОТО репортаж с матча Шахтер – Шериф - фото 13Хлопнуть дверью не получилось. ФОТО репортаж с матча Шахтер – Шериф - фото 14Хлопнуть дверью не получилось. ФОТО репортаж с матча Шахтер – Шериф - фото 15Хлопнуть дверью не получилось. ФОТО репортаж с матча Шахтер – Шериф - фото 16Хлопнуть дверью не получилось. ФОТО репортаж с матча Шахтер – Шериф - фото 17Хлопнуть дверью не получилось. ФОТО репортаж с матча Шахтер – Шериф - фото 18Хлопнуть дверью не получилось. ФОТО репортаж с матча Шахтер – Шериф - фото 19Хлопнуть дверью не получилось. ФОТО репортаж с матча Шахтер – Шериф - фото 20Хлопнуть дверью не получилось. ФОТО репортаж с матча Шахтер – Шериф - фото 21Хлопнуть дверью не получилось. ФОТО репортаж с матча Шахтер – Шериф - фото 22Хлопнуть дверью не получилось. ФОТО репортаж с матча Шахтер – Шериф - фото 23Хлопнуть дверью не получилось. ФОТО репортаж с матча Шахтер – Шериф - фото 24Хлопнуть дверью не получилось. ФОТО репортаж с матча Шахтер – Шериф - фото 25Хлопнуть дверью не получилось. ФОТО репортаж с матча Шахтер – Шериф - фото 26Хлопнуть дверью не получилось. ФОТО репортаж с матча Шахтер – Шериф - фото 27Хлопнуть дверью не получилось. ФОТО репортаж с матча Шахтер – Шериф - фото 28Хлопнуть дверью не получилось. ФОТО репортаж с матча Шахтер – Шериф - фото 29Хлопнуть дверью не получилось. ФОТО репортаж с матча Шахтер – Шериф - фото 30Хлопнуть дверью не получилось. ФОТО репортаж с матча Шахтер – Шериф - фото 31Хлопнуть дверью не получилось. ФОТО репортаж с матча Шахтер – Шериф - фото 32Хлопнуть дверью не получилось. ФОТО репортаж с матча Шахтер – Шериф - фото 33Хлопнуть дверью не получилось. ФОТО репортаж с матча Шахтер – Шериф - фото 34Хлопнуть дверью не получилось. ФОТО репортаж с матча Шахтер – Шериф - фото 35Хлопнуть дверью не получилось. ФОТО репортаж с матча Шахтер – Шериф - фото 36Хлопнуть дверью не получилось. ФОТО репортаж с матча Шахтер – Шериф - фото 37

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В статье: Лига чемпионов Шериф (Тирасполь) Шахтер (Донецк)
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