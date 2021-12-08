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Корниенко - о ничьей с Шерифом: Все ожидали другой результат

Лига Чемпионов
(1 голосов)

"Горняки" не выиграли ни одного матча в группе ЛЧ

Корниенко - о ничьей с Шерифом: Все ожидали другой результат

shakhtar.com

Новина українською

Защитник "Шахтера" Виктор Корниенко поделился мыслями после матча с "Шерифом" (1:1) в шестом туре Лиги чемпионов.

"Все ожидали другой результат, у нас все ещё впереди. Мы ещё покажем себя. Спасибо всем за поддержку", - подписал украинец в Instagram серию фото.

Напомним, что команда Роберто Де Дзерби заняла последнее место в группе D по итогам 6 матчей. "Шахтер" ни разу не победил, 2 раза сыграл вничью и 4 - проиграл. Разница забитых голов 2:12.

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В статье: Шериф (Тирасполь) Шахтер (Донецк) Виктор Корниенко
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Комментарии (2)
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Krivbass6 (Кривой Рог)
08.12.2021 в 12:47
Рождённый ползать, летать не может.
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alex.belogubko (одесса)
08.12.2021 в 12:46
уберите Дзерби и всё будет в порядке --оно физрук-пустышка
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