Корниенко - о ничьей с Шерифом: Все ожидали другой результат

Защитник "Шахтера" Виктор Корниенко поделился мыслями после матча с "Шерифом" (1:1) в шестом туре Лиги чемпионов.

"Все ожидали другой результат, у нас все ещё впереди. Мы ещё покажем себя. Спасибо всем за поддержку", - подписал украинец в Instagram серию фото.

Напомним, что команда Роберто Де Дзерби заняла последнее место в группе D по итогам 6 матчей. "Шахтер" ни разу не победил, 2 раза сыграл вничью и 4 - проиграл. Разница забитых голов 2:12.

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