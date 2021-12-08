(Анти) Герой футбольного дня. Валерий Бондарь

На самом деле, антигероев после вчерашнего матча много. Критиковать Де Дзерби – это уже вынужденная традиция. Есть претензии к Мудрику по поводу его не реализации, и почти ко всем бразильцам – по поводу их упрямой привычки заигрываться с мячом. Но даже со всеми этими недостатками "Шахтер" мог выиграть матч против "Шерифа", если бы внимательно и сконцентрировано сыграл в защите до последних секунд.

С защитников нужно больше спрашивать, ведь им противостоял не Лукаку, не Бензема, и даже не Джеко. Это был всего-навсего "Шериф", который начал атаковать только во второй половине второго тайма. Как можно сопернику, выполняющему за матч 315 передач (294 – по данным другого источника), совершает только две точные ключевые передачи, а в интенсивности проигрывает на каждом участке поля, позволять наработать на показатель 1,37 ожидаемых голов (xG)?

Эта игра – вообще некий нонсенс. Не было Марлона в центре защиты, но продолжились бессодержательные перепасовки и топтания с мячом. Сергей Кривцов выполнил 113 передач, Валерий Бондарь – 107. Де Дзерби упрямо учит команду разыгрывать мяч от собственных ворот, но не учит ее защищаться зонами. Вопиющие проблемы были против "Интера" (два гола прилетели после простых комбинаций-треугольников), вопиющие проблемы были вчера.

Какой толк от 107-ми передач Бондаря, если в эпизоде ​​на 90+3-й минуте он допустил ряд роковых ошибок при выполнении своих прямых функций? Сначала покинул зону, выдвинувшись вперед, но не доиграв до конца с Тиллем, а затем при ударе Николова вместо надежного прессинга и блока отворачивался от мяча.

В течение матча у него только шесть единоборств, ни одного удачного отбора мяча, только три подбора, десять овладений мячом, однако шесть потерь. Ну, зато передач – больше ста.

Похоже, Бондарь просто остановился в своем развитии как футболист. Прошлогодний крутой домашний матч против "Интера" так и остается старым багажом, на котором защитник "выезжает" до сих пор. А со свежего вспоминается матч с "Зарей", где он подарил гол Гладкому, и матч с "Десной", где Безбородько пошил его в дураки вместе с Марлоном. И вот вчера.

Была тяжелая травма? Да вместо Бондаря можно вписать фамилию кого-нибудь другого – Кривцова (хоть он и отдал суперголевой пас на Фернандо), Марона, Витао. Суть будет та же. Де Дзерби учит их перекатывать друг другу мяч, но не учит правильно располагаться в зонах во время защитного процесса. Потому и такие результаты…