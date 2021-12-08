Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пятов побил рекорд Срны по количеству матчей в Лиге чемпионов
Среди игроков украинских клубов больше только сыграл Шовковский
Фото: ФК Шахтер Донецк
Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов установил рекорд по количеству поединков в составе "горняков" в Лиге чемпионов.
Матч против "Шерифа" (1:1) в заключительном этапе группового раунда текущего сезона турнира стал 87-м для Пятова, включая квалификацию. По этому показателю футболист сумел обойти Дарио Срну, у которого 86 матчей.
Отметим, что Андрей вышел в стартовом составе команды и на 86-й минуте его заменил Алексей Шевченко, для которого это был дебют в ЛЧ.
К слову, среди футболистов украинских команд Пятов уступает лишь Александру Шовковскому, который отыграл 109 поединков. Добавим, что поединок с молдавским клубом стал юбилейным для бразильца Додо, который провел за "Шахтер" 30-й матч в еврокубках.
Популярное сейчас
- В Шотландии назвали тройку самых опасных игроков сборной Украины
- Клуб Серии А отправил в отставку главного тренера
- Хавбек Шерифа: Мы шли вперед и не боялись Шахтер. Их тренер - второй Гвардиола
- Красотка дня. Чудесная подруга лидера Шерифа и автора двух роскошных голов в этой ЛЧ. ФОТО
- Красотка дня. Прекрасная вторая половинка подопечного Шевченко в Дженоа. ФОТО
- Love is... Цыганков поделился фото со своей очаровательной девушкой. ФОТО