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Пятов побил рекорд Срны по количеству матчей в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Среди игроков украинских клубов больше только сыграл Шовковский

Пятов побил рекорд Срны по количеству матчей в Лиге чемпионов

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов установил рекорд по количеству поединков в составе "горняков" в Лиге чемпионов.

Матч против "Шерифа" (1:1) в заключительном этапе группового раунда текущего сезона турнира стал 87-м для Пятова, включая квалификацию. По этому показателю футболист сумел обойти Дарио Срну, у которого 86 матчей.

Отметим, что Андрей вышел в стартовом составе команды и на 86-й минуте его заменил Алексей Шевченко, для которого это был дебют в ЛЧ.

К слову, среди футболистов украинских команд Пятов уступает лишь Александру Шовковскому, который отыграл 109 поединков. Добавим, что поединок с молдавским клубом стал юбилейным для бразильца Додо, который провел за "Шахтер" 30-й матч в еврокубках.

Читайте такжеДе Дзерби: Шевченко заслужил сыграть в Лиге чемпионов. Должны были обыгрывать Шериф 5:0

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В статье: Андрей Пятов Шериф (Тирасполь) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Sport.ua

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Комментарии (1)
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Очманілий Заєць (Odessa)
08.12.2021 в 14:41
А чому ніхто не згадує рекорд Олексія Шевченка?7 хвилин і гол!Це рекорд усієї Ліґи чемпіонів!
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