Пятов побил рекорд Срны по количеству матчей в Лиге чемпионов

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов установил рекорд по количеству поединков в составе "горняков" в Лиге чемпионов.

Матч против "Шерифа" (1:1) в заключительном этапе группового раунда текущего сезона турнира стал 87-м для Пятова, включая квалификацию. По этому показателю футболист сумел обойти Дарио Срну, у которого 86 матчей.

Отметим, что Андрей вышел в стартовом составе команды и на 86-й минуте его заменил Алексей Шевченко, для которого это был дебют в ЛЧ.

К слову, среди футболистов украинских команд Пятов уступает лишь Александру Шовковскому, который отыграл 109 поединков. Добавим, что поединок с молдавским клубом стал юбилейным для бразильца Додо, который провел за "Шахтер" 30-й матч в еврокубках.