Тренер Динамо U-19: Наверное, никто не ожидал, что мы будем одними из фаворитов в этой группе

Старший тренер "Динамо" U19 Игорь Костюк прокомментировал поражение своей команды в матче с "Бенфикой" (0:1) в 6 туре группового раунда Юношеской Лиги УЕФА.

- Хочется поблагодарить вас за выступление в групповом этапе Юношеской Лиги УЕФА. Какую оценку вы поставили бы команде за эти шесть матчей?

- Наверное, никто не ожидал, что мы будем одними из фаворитов в этой группе. Мы достаточно ровно провели весь групповой этап, на хорошем уровне. Для игроков это очень большой опыт, который позволит им в будущем быть более уверенными, играя с такими командами. В целом я бы поставил удовлетворительную оценку за проделанную работу.

- Чего, кроме объективности арбитра, сегодня не хватило чтобы удержать первое место?

- Арбитры здесь ни при чем, мы сами виноваты. Сегодня не было качества, которое позволило бы добиться положительного результата. Было очень много брака в простых ситуациях, мы часто теряли мяч там, где должны были его сохранять и выходить в атаки. Это не позволило нам конструктивно играть на атаку. Особенно это было видно в первом тайме.

У нас были определенные проблемы с составом. Когда выпадают основные игроки, которые являются лидерами и на которых строится игра, проблематично на их позиции найти равноценные замены, особенно в таких матчах.

- Кого именно сегодня не хватало?

- Бенедюк играл с микроповреждением. Мы пошли на такой шаг потому что Костя Вивчаренко пропускал игру. Отсутствовал нападающий Кирилл Попов, через которого мы строим игру. Он играет одну из ключевых ролей в нашей команде, через него строятся атаки. Горбач сегодня не сумел его полностью заменить. Да, он старался, но пока еще не дотягивает.

- Семь желтых карточек в сегодняшней игре – следствие эмоций?

- Было много брака и начали нервничать, размениваться не на футбол, а на разговоры, направлять эмоции не туда, куда нужно.

- Как вы будете настраивать команду на матч против "Зари", последний в году?

- Думаю, не придется подбирать никаких слов, игроки сами понимают турнирное положение, которое у нас на сегодняшний день сложилось в чемпионате, и силу "Зари", которая обыграла "Шахтер". Это качественная команда. Будем "отмазываться" за "Бенфику".

- Кого бы вы хотели видеть в соперниках в стыковом матче плей-офф?

- В принципе, нет предпочтений. Разве что, с шотландским "Рейнджерс" сложнее в организационном плане из-за необходимости оформления виз. С любой командой нужно играть. Эти команды не зря стали чемпионами своих стран. В любом случае, уже в отпуске нужно будет готовиться, потому что игра состоится уже 8 или 9 февраля. Нужно давать ребятам программу подготовки на время отпуска, чтобы они ехали на сбор уже подготовленными в физическом плане, а на сборе мы наигрывали состав, наигрывали матчи.

- В стыковом матче вы снова не сможете рассчитывать на нескольких игроков из-за дисквалификаций… Это добавляет проблем?

- Конечно. Вы же видите, у нас половина карточек – за несогласие с арбитрами. Это эмоции, которые должны направляться на игру. Понятно, что это нам мешает. Костя Вивчаренко получил желтую карточку на пятой компенсированной минуте в домашней игре. Игроки считают, что они уже готовы привлекаться в основную команду, но эти эмоции не позволяют им дальше расти. Специалисты, тренеры наблюдают, и если игрок психологически неустойчив, то, наверное, ему пока рано играть за первую команду. Пока с этим проблема.

- Самба Диалло вчера подписал с клубом новый контракт. Это как-то отобразилось на его настрое?

- Сегодня вся команда не показала того качества, которое у нас было в предыдущих играх. Почему – неизвестно. Подготовка на искусственном поле – это все отговорки. Но игра давалась, сегодня можно было добиваться положительного результата.

- По итогам группового раунда именно "Бенфика" оказалась самым сложным соперником…

- Если бы мы забили в первом тайме, возможно, ребята почувствовали бы психологическую уверенность и заиграли по-другому. Возможно, игра в эмоциональном плане пошла бы по-другому. Но сложилось как сложилось. Не скажу, что "Бенфика" - это лучшая команда в нашей группе. У "Барселоны" тоже команда очень хорошего уровня. Тяжелее всего нам было в двух матчах с "Барселоной", если говорить об уровне соперника.