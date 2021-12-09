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Поединок с Бенфикой стал юбилейным для Динамо в еврокубках

Лига Чемпионов
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Киевский клуб достиг отметки в 400 матчей

Поединок с Бенфикой стал юбилейным для Динамо в еврокубках

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Поединок с "Бенфикой" (0:2) в рамках группового этапа Лиги чемпионов-2021/2022 стал юбилейным, 400-м, для "Динамо" в еврокубках.

За время выступлений на европейской арене "бело-синие" одержали 170 побед, 100 раз сыграли вничью и потерпели 130 поражений (разница мячей – 585:466).

249 матчей динамовцы провели в Лиге/Кубке чемпионов, 118 – в Лиге Европы/Кубке УЕФА, 30 – в Кубке Кубков и 3 – в Суперкубке УЕФА. 198 еврокубковых матчей было сыграно в гостях, 199 – на своем поле и 3 – на нейтральном.

Поединок с Бенфикой стал юбилейным для Динамо в еврокубках - изображение 1

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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